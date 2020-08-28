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視訊會議抽空跟女秘書啪啪啪　菲國村長按錯鍵過程全錄

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▲▼ ▲埃斯蒂爾在視訊會議期間，抽空以「後背式」跟女秘書「速戰速決」。(圖／翻攝自網路照片)

埃斯蒂爾在視訊會議期間，抽空以「後背式」跟女秘書「速戰速決」。(圖／翻攝自視訊畫面)

國際中心／綜合報導

一般來說，視訊會議都是很無聊的。但有時候還是會發生一些引人發噱的事。以下是最新例子之一。

菲律賓法蒂瑪多斯村(Fatima Dos)的村長埃斯蒂爾(Jesus Estil)日前透過K視訊軟體Zoom 跟馬里尼亞斯市(Dasmariñas City)官員舉行視訊會議。期間他抽空跟女秘書「速戰速」，未料整個過程卻被全都錄！

這件趣事發生在周三(26日)。當時大家透過視訊會議討論如何應對新冠疫情。期間，當大家仍在討論時，埃斯蒂爾表示要離席一會兒。

接著大家看見他站起來，走向一名坐在旁邊沙發上的女子，接著兩人就開始「做那檔事」。據了解，該名女子是他的女秘書，同時也負責處理當地政府事務。

當初埃斯蒂爾在電腦前起身離座時，本來是有在電腦按下「停止」(視訊)按鍵的。但他顯然不是一位與時俱進、熟悉先進3C玩藝的村長。因為他按鍵按錯了！視訊鏡頭並沒有被關閉。於是，全本「妖精打架」好戲全都錄，參加視訊會議的全體政府官員也高「潮」滿座！

影片後來被人錄下來後公諸於世，該村的部分村民以村長「行為不當」為由，誓言要發動連署請願書要求罷免他。菲國內政部與當政府證實，將會儘快把兩人解職。

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