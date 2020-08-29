「愛愛」在瘟疫蔓延時　性工作者公開示範安全性行為

▲▼一對穿著整齊的男女，在杜塞爾多夫州議會外為大家示範如何在疫情期間進行安全性行為。 （圖／影片截圖)

國際中心／綜合報導

因為新冠疫情關係，德國在今年3月禁止賣春行為，讓性工作者生計難以維持。日前，一對穿著整齊衣服、戴著口罩的男女帶著洗手液和一個寫著「紅燈亮起」(red light on，紅燈區的象徵)的標語，在德國西部杜塞爾多夫州議會外的示威活動中，為大家示範如何在疫情期間進行安全性行為。

他們還帶來一張床，並且在床上示範了幾個性愛體位。旁邊有攝影師和大批民眾圍觀。另外有人則亮出了「支持性行為，反對性(別)歧視」、 以及「性工作是安全的工作」等標語。

從事性工作在德國本來在管制下是合法的。但為了遏止新冠疫情的蔓延，從今年3月中旬起，德國政禁止了賣春行為。一名受訪的性工作者說：「當從事這項工作已經20年了，並且有了自己的熟客，要轉行談何容易。做這一行你可以挑客人，如果你不喜歡他，大可把他請出門。做這一我一點我也不害怕，我樂在工作！」在杜塞爾多夫和德國其他城市，妓院如今都被迫關閉。

英國《每日星報》透露，本月稍早時，英國的性產業仍然「陷入谷低」，不過總算有性工作逐漸回到街上「上工」了。 「英國性工作者集體組織」(English Collective of Prostitutes)發言人華森(Laura Watson)表示，跟疫情爆發前相比，客人的需求可謂一落千丈偶，一切似乎回不去了。她說：「這個行業需要性工作者，而性工作者則需要收入來支付生汘開支。」

儘管有遭受感染的風險，但許多性工作者仍不得不重返工作崗位，努力賺皮肉錢來支付房租、讓餐桌上有食物。有數以百計的性工作者如今已改弦易轍， 在疫情期間透過網路招攬生意。據報導，只有三分之一的性工作者仍維持著面對面的招攬客人方式。

據一個成人網站所進行的研究指出，目前有成千上萬的伴遊女郎和性工作者將自己的工作狀況標記為「有空」。一個網站顯示，目前有2萬1827名伴遊女郎登記在案。