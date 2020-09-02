以為燉了一根男人大GG 美國師奶嚇得報警，驚動法醫！

▲▼藍妮亞買到的煙熏豬尾巴，像極了男人的大老二。（圖／翻攝自Lania Singfield臉書）

國際中心／綜合報導

英國《每日郵報》周二(9月1日)報導，美國俄亥俄州一名「師奶」日前買到的一樣東西讓覺得心驚肉跳，還因此被嚇得報警。 所幸一番折騰後，最後發現只是虛驚一場。

這名「師奶」名叫藍妮亞․辛菲爾德(Lania Singfield)。上周一她在一家平價連鎖大賣場買了一根火雞尾巴，回家後就拿它做了一道菜：跟豆子、馬鈴薯和胡椒燉在一起的「燉火雞尾」。

燉著燉著的時候，藍妮亞發現這根火雞尾的樣子非常奇怪，仔細看後不禁渾身打 哆嗦！她透過臉書直播給朋友看，告訴對方她可能燉了一根男人的生殖器！不過她的朋友不相邪。

藍妮亞於是找出消費明細表來看。查看後發現原來自己買錯了，這不是火雞尾巴，而是煙熏豬尾巴。然而，藍妮亞看著這根豬尾巴仍然心存疑慮，怎麼看都覺得像男人的生殖器。她後來說：「我希望這不是男人身上的東西。如果是，那就意味著有人失去了自己的大老二，他 甚至可能已經死亡。」

帶著惶恐的心情，她打了電話報警。數名員警很快就趕到現場。藍妮亞告訴員警說，她的廚房裡燉著 一根男人的大老二，弄得她都快要吐了。幾名員警瞄了一眼後，也覺得這玩藝實在太像男人的「那一根」。不過，為了確認無誤，他們找來了法醫。

一番檢視後，法醫大人終於掃清了所有人的疑慮。法醫的結論是，這的確是一根豬尾巴，只不過因為中間有一根大骨頭，所以才形成這副怪異模樣。藍妮亞這時候才終於放下心頭大石，跟家人開開心心的吃了自己做的這道燉菜。

因為驚動了警方、消息還在社區和網路上傳開，被掃到的那家連鎖賣場得知消息後發表了聲明，表示他們長期致力於品質控管制的最高標準，並與他們的供應商合作，以確保這些標準得到遵守。