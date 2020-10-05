快訊／南韓前總統全斗煥遭求刑1年6個月年！否認下令戰機掃射人民

▲南韓前總統全斗煥與夫人李順子今年4月曾出庭接受審訊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓高齡89歲的前總統全斗煥在其出版的《回顧錄》中，針對天主教神職人員曹畢奧（本名曹喆鉉，조철현）生前指控518光州民主運動時親眼目睹戒嚴軍戰鬥機當街對人民掃射，痛批其為「無恥唬爛嘴」而遭提告，訴訟長達2年5個月。光州地方法院今（5）日下午2時召開結審（宣判前最後一次庭審），檢方求處全斗煥1年6個月徒刑。

根據《韓聯社》，全斗煥獲法庭同意，未出席此次結審。

全斗煥在2017年4月出版的《回顧錄》中描述1980年5月17、18日光州民主化運動的細節，聲稱當時沒有權利、也並未派遣空輸部隊與戒嚴軍鎮壓抗議群眾，否認派出戰鬥機掃射人民之事實，痛罵曾表示親眼目睹軍機掃射的曹畢奧是「戴著面具的撒旦」、「讓神父們丟臉的無齒唬爛嘴」，因此涉及違反《刑法》第308條的「毀損死者名譽罪」。

全斗煥在《回顧錄》中明顯指出神父曹畢奧說謊，因此該案癥結點在於，全斗煥在1980年發起軍事政變後，到底有無下令空輸部隊與戰鬥機鎮壓、掃射光州人民。

檢方的證人表示，曾親眼目睹戰鬥機當街掃射。國立科學搜查院也表示，若當時戰鬥機未直接對人民掃射，很難說明全日大廈（전일빌딩）的彈痕是如何產生的。

▲南韓518光州民主化運動，軍警封鎖光州、鎮壓反對群眾。（圖／達志影像／美聯社）

全斗煥遭到提告與起訴後，以罹患阿滋海默症為由，曾多次選擇不出席法庭審訊，不過在4月出席一場法庭審訊中表示，「據我所知，當時直升戰鬥機並未當街掃射」；全斗煥的辯護律師也指出，檢方無法找到具決定性的關鍵證據，表示起訴事實無法成立。

據悉，光州市曾於1980年5月遭到軍警封鎖，全斗煥被指控派出戒嚴軍鎮壓抗議群眾，空輸部隊戰鬥機在空中掃射人民，造成至少541人死亡、3139人輕重傷、76人失蹤，不少女學生與婦女遭到軍警性侵。全斗煥原被判處死刑，1997年，南韓大法院判其終生監禁，2年後被時任總統金泳三赦免。

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