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為獲得美國新冠疫苗，菲總統杜特蒂特赦美軍殺人犯

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▲因殺人罪坐牢的美軍陸戰隊一等兵彭伯頓獲獲菲律賓總統杜特蒂特赦。圖為彭伯頓(左)2015年出庭時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

因殺人罪坐牢的美軍陸戰隊一等兵彭伯頓獲獲菲律賓總統杜特蒂特赦。圖為彭伯頓(左)2015年出庭時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的發言人羅克(Harry Roque)周四(10日)表示，總統特赦了一名被判殺害變性人罪名成立美國陸戰隊員，是因為總統希望透過此迅速獲得由美國藥廠正在研發的新冠疫苗有關。

目前菲律賓約有25萬人感染新冠肺炎，死亡人數超過4000人。羅克說：「我們知道，總統曾強調過疫苗的必要性。」

本周稍早時，杜特蒂出乎意料的特赦了美軍陸戰隊一等兵彭伯頓(Joseph Scott Pemberton)。2014年10月11f日，時年19歲的彭伯頓在呂宋島中奧隆阿波市(Olongapo)帶著26歲的變性人勞蒂(Jennifer Laude)上旅館開房間。旅館工作人員後來發現勞蒂半祼陳屍床上，疑似被勒斃。彭伯頓旋即被捕，2015年因殺人罪名成立被判刑6至12年。

彭伯頓獲總統特赦一事在菲國隨即引發不小的爭議。羅克表示，杜特蒂總統是為了維護更高的國家利益而作出上述決定。他說：「赦免彭伯頓符合我們總統的期望，也就是當美國人研製出疫苗的時候，菲律賓應該也會受惠。」

但他強調，這僅是他自己的觀點，並不代表總統。

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