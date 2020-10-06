日本將嚴審「中國留學生簽證」　防止國安相關技術外流

▲日本政府研擬對中國留學生的簽證嚴格審查。圖為日本東京大學校園。（圖／網友Eika授權提供，請勿隨意翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

繼美國針對中國留學生及研究人員，做出簽證限制之後，日媒《讀賣新聞》獨家報導指出，日本政府從明年起，也將嚴格審查中國赴日留學生的簽證，因為日本政府擔心影響國安的尖端技術，會透過留學生外流到中國。但日本官方目前還未證實相關消息。

根據《讀賣新聞》報導，日本國家安全保障局計劃與外務省、法務省、經濟產業省、防衛省等各部門共享「可疑人物」資訊，並建立讓負責簽證發放的駐外使館能夠使用的系統平台，一但有「符合相關條件的外國人」駐外人員就可以拒絕發放簽證，外務省因應更嚴格的審查項目，將撥款2.2億日元（折合新台幣5900萬）。

▲美國司法部逮捕並起訴4名在美國大學擔任研究人員的解放軍。（圖／路透）



《讀賣新聞》指出，美國和澳洲近年來對中國變得更加警覺，中國正在利用國際學生系統性與戰略性地獲取外國技術，例如美國司法部今年7月，逮捕並起訴了4名獲得留學生簽證，在大學內擔任研究人員的解放軍人員。

一位不具名的經濟安全專家指出，日本現階段在簽發階段的調查，還不像美國這麼嚴格，這導致被美國拒絕的留學生，可能轉移目標改去日本。

防衛省還在研議，在防衛政策局設立「經濟安全資訊計劃官」的職位，基於現在每個國家都在爭取人工智慧以及軍事用途雷射等新技術，將分析主要競爭國家，並考慮適當的保護措施。

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