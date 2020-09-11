北京「疫苗外交換南海」！美專家：東南亞各國將付出慘痛代價





▲中國近日在南海地區動作頻頻。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

大陸外交部7月承諾將提供菲律賓疫苗優先使用權，北京大型製藥公司科興生物（Sinovac）也在8月與印尼國有製藥公司PT Bio Farma簽訂協議，表示未來每年將提供該國2.5億支疫苗，由此可見，在南海上與中國大陸有領土爭議的東南亞國家將成為北京當局疫苗外交的重點之一。不過美國專家也提出警示，這些東南亞國家未來恐須付出相對代價。

根據《美國之音》報導，中國大陸與各大型製藥公司分別在7、8、9月，與菲律賓、印尼以及緬甸等國協議未來將優先並穩定提供該國由中國研發的新冠疫苗。對此，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的東南亞議題專家波林（Gregory Poling）受訪時表示，「對於這個地區（南海）的很多國家而言，無論他們在南海或其他議題上對中國有什麼不滿，新冠肺炎仍是他們需要優先處理的問題。」

波林補充道，即便這些東南亞國家覺得北京當局「咄咄逼人」，且不願意在衝突中保持沉默，但如果中國研發出的疫苗是他們能唯一能夠獲得的疫苗，那這些國家勢必將不惜一切代價取得疫苗。美國喬治城大學全球公共衛生系教授高思廷（Lawrence Gostin）表示，「這些東南亞國家恐怕需要付出很高的代價，救命的疫苗不應該涉及政治與影響力考量。」

▲新冠病毒疫苗。（圖／路透）



根據統計，印尼與菲律賓是目前東南亞地區確診人數最多的國家，分別有高達20萬、25萬的確診病例，然而當地政府卻無法穩定疫情，也因此引發民怨。公共衛生條件不佳的緬甸近日確診數也出現爆發性成長。高思廷說，「有效疫苗的價值不容小覷，這將是近代史上最重要的醫學資源，因為只有獲得疫苗才能拯救生命，重啟國內經濟。」

在全球的新冠疫苗研發中，美國、中國以及英國拔得頭籌，中國甚至已經有兩款滅活疫苗進入第三期的臨床試驗。不僅如此，北京當局更表示，目前科興的CoronaVac疫苗已被證明足夠安全，且部分從事於高危險公共衛生行業的人已經接種該款疫苗。

即便印尼與菲律賓飽受新冠肺炎折磨，但礙於國內缺乏疫苗開發條件，只能將所有希望寄託於他國。然而包含美國、英國以及日本等國都已經與各大醫藥企業簽訂購買協議，美國衛生部長阿札爾更是公開表示，只有在美國國內疫苗需求完全滿足後，才會考慮將疫苗提供給其他國家。面對想買也買不到的疫苗，東南亞國家只能將希望放在中國與俄羅斯身上。

儘管2020年新冠疫情大爆發，但北京當局對於南海地區仍動作頻頻，招致各國不滿，而隨著中國疫情的減緩，北京當局似乎也有意利用疫苗來換取各國對於南海議題的立場。CSIS東南亞議題專家波林表示，「中國外交官不會直接挑明地說，但事實上他們的期待就是，你們要用支持我的立場來換取疫苗。如果你想要優先獲得疫苗，那你就不能踩到中國的紅線，南海就是其中之一。」

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）



事實上，菲律賓總統杜特蒂7月就曾公開發表談話稱，他已經請求大陸國家主席習近平優先考慮將疫苗分享給菲律賓，同時他也表示，絕對不會在南海問題上與中國發生衝突。他甚至直言，「中國宣稱擁有西菲律賓海（陸稱南海）的主權，我們也表明擁有主權，但他們有武器，我們沒有，就這麼簡單。」

