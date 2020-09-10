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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重申共軍未包圍東沙島　國防部：國軍有能力應對所有狀況

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記者蘇晏男／台北報導

中國解放軍兩棲部隊9日在南海操演，傳出一度對我軍駐守的東沙島進行包圍，甚至有意趁美軍不在空檔進行突襲。對此，國防部10日晚間澄清，基本上解放軍沒有形成包圍，這些評論與事實違背，國軍都是按照「經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣優勢兵力應處，但有關海上部分，有些牽扯到聯合情監偵問題，國防部不便說明。

▲東沙島紀念碑。（資料照／摘自內政部網站）

▲東沙島紀念碑。（資料照／摘自內政部網站）

至於共軍會不會對於東沙島虎視眈眈？國防部表示，國軍不能研判解放軍對我方怎樣，但我方必須自己做好所有戰備整備，當然也協助東沙島各項整備，計畫也都非常完整，相信有能力應對所有狀況。

事實上，9日傳出解放軍兩棲部隊一度對我軍駐守的東沙島進行包圍，情況陷入緊急，而我軍參謀總長黃曙光上將，也進入衡山指揮所坐鎮，海軍艦隊指揮部、空軍作戰指揮部也拉警報，緊盯東沙島情勢，直到接進中午才解除狀況。

對於上述傳聞，僅證實，確實對岸軍機上午有侵擾行動，但所謂「包圍東沙」是錯誤訊息。

▼國防部10日記者會說明近2日共機擾台路徑。（圖／外交部提供）

▲國防部10日記者會說明近2日共機擾台路徑。（圖／外交部提供）

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