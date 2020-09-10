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桃園市議員李柏坊：餵「益生菌豆渣」黃金豬成長快10%

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▲李柏坊市議會提飼養桃園黃金豬計劃。（圖／市議會提供）

▲李柏坊市議會總質詢提飼養桃園黃金豬計劃。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員李柏坊10日於市政總質詢中，針對政府於明(2021)年元旦開放進口含瘦肉精的美牛、美豬，恐引發人民恐慌，建議市府應替市民的健康把關，並提出豆渣再利用，打造高品質桃園黑毛豬創造全國黃金豬品牌地位。他也提議大嵙崁溪流域整治計畫定名為大嵙崁水與綠國際休憩園區，打造大溪新地標。

李柏坊表示，在新竹食品研究所與豆製品業者、養豬業者共同的努力下，運用食品工業研究所的益生菌加入豆渣內，經發酵後的豆渣參配飼料飼養豬隻，由於內含植物性蛋白質，高纖的豆渣易於動物吸收消化，增進豬隻成長，比一般養豬成長速度快10%，提升豬農收益，創造豬肉價值。

由豆渣飼養的豬隻除了豬肉好吃之外，用豬肉煮湯時不會冒泡，以豆渣變黃金的方式，協助畜產業發展，同時讓桃園市民、所有消費者、安心、健康吃豬肉，並改善肉品品質與降低飼料成本，解決桃園市豆製品業者每天產出400噸豆渣處理長期困擾問題，不但提供豆渣一個好的去處，更提升桃園黑毛豬市場地位，確保消費者安全與健康，並讓垃圾變黃金。

李柏坊建請市府農業局、經發局組成專案小組，好好討論以豆渣養豬的多贏策略，，讓桃園豬在全國創造新的品牌地位，他認為，以高蛋白、高纖維豆渣飼養高經濟價值的豬，就是「黃金豬」也是桃園特產豬。

市長鄭文燦表示，如果食研所、豆腐公會、養豬業者作過實驗確實可行，將請農業局推動豆渣養豬，減少依賴廚餘，對於養豬產業也會有幫助。 

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