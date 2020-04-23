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發展大溪觀光　桃市議員李柏坊要求老舊觀光設施「超前優化」

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▲發展大溪觀光，市議員李柏坊要求老舊觀光設施「超前優化」

▲發展大溪觀光，市議員李柏坊要求市府對老舊觀光設施「超前優化」。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫要超前部署，發展觀光也要超前！對於疫情衝擊國內觀光，桃園市議員李柏坊23日於市政總質詢要求市府，於疫期將超前優化大溪及復興地區的觀光設施列為重點工作。因為大溪很多景點50年不變，依然維持過去樣貌，慈湖除了銅像園區還是銅像園區、還有石門水庫大壩的碼頭等設施依然如舊，市府應設法更新優化。

李柏坊說，今年2月新店碧潭舉辦水舞噴泉活動，每天6次定點活動，吸引很多遊客，而大溪目前既有觀光設施，包括石門水庫南苑、慈湖等地，除了南苑熱氣球可吸引遊客外，如復興吊橋高空彈跳，周邊可開發符合年輕人的配套措施。　　

另外，大溪地區除了老城區、大溪老街及三層老街外，還有后尾巷及草店尾區塊是處於未開發狀態，這些都是大溪早期居民的民宅，目前這區塊保有過去的面貌，要如何活化才能帶領遊客回到歷史現場，讓大溪多一處可以探討過去的景點。

市長鄭文燦表示，石門水庫南苑除了熱氣球節，也規劃露營及夜間公園，遊客吃完活魚，可以到處走走，有關新店區水舞成為成功亮點之事。鄭認為可以結合溪洲轉運站、低碳觀光，將水舞變成慈湖亮點之可行性，石門水庫遊艇碼頭也是一大特色，遊客在運動旅遊接近大自然之際，享受湖光山色，針對大溪水域觀光，他將請觀旅局盤點、評估。

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