綠總召「下會期還有機會跟你質詢嗎」　議長「搶答」韓國瑜苦笑

記者吳奕靖、洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會結束這次會期，在閉幕會議上，民進黨總召韓賜村直接問韓國瑜，「下個會期還有機會高跟你質詢嗎」，韓聽到後一臉苦笑，不過議長許崑源幫忙搭話：「當然有哇」，韓賜村接著說，「那就不選總統了？」韓國瑜的臉更苦了。

▲韓國瑜首度市政總質詢結束，跟議員們一一握手致謝 。（圖／記者吳奕靖攝）

「下個會期還有沒有機會跟你做質詢」，韓賜村這句話一出當場讓所有人都笑了，韓國瑜坐在自己位置上，雙手緊握一臉苦笑，議長許崑源立刻回答：「當然有哇」，韓賜村又補了一句：「那就不選總統囉」，許崑源又幫忙搭話：「下個會期離選總統還很遠」，韓賜村說：「那就請專心在議事廳接受議員質詢」。 整個過程韓國瑜也只有苦笑，點頭。

▲韓國瑜首度市政總質詢結束，跟議員們一一握手致謝 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在這次會期結束時，也發表了自己的心得強調在這次議會當中，自己以及團隊都學到了很多，議員要求的每一項都已經要求局處要逐條列出，要化為行動來落實，會虛心來受教，但是話鋒一轉，韓國瑜表示「有人說他們的議員水準怎麼怎麼樣，但是我認為我們議員水準非常高」，還請自己團隊成員替議員鼓掌。

▲韓國瑜首度市政總質詢結束，跟議員們一一握手致謝 。（圖／記者吳奕靖攝）