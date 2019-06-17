痛批前朝官商勾結　陳義洲：大彎北段像「孤島」應全面開放

▲台北市議員陳義洲（左）13日在市政總質詢時，質詢市長柯文哲關於碧湖公園水質優養化、南港舊莊茶山接水及大彎北段等議題。（圖／翻攝自《台北市議員-陳義洲》臉書粉絲團）

政治中心／台北報導

台北市議員陳義洲13日在市政總質詢時，針對碧湖公園水質優養化、南港舊莊茶山接水及大彎北段等議題詢問進度，尤其大彎北段商業宅問題爭議不斷，陳義洲認為該區域已經完全沒有商機可言，痛罵這份「歷史共業」是馬英九政府時代官商勾結、圖利特定商人的結果，但他也不是毫無根據亂批，而是帶著充分資料，當著所有官員面前把前因後果一併說清楚，連市長柯文哲都聽到無法反駁。

大彎北段商業宅問題存在已久，柯文哲上任後「積極處理」，依法要求1678戶商業住宅繳交商業稅，北市府更於2017年底開出第一波罰單，此舉也引發不少住戶反彈，紛紛找上議員陳情，之後北市府拋出回饋金機制，住戶提出申請、繳納回饋金即可「就地和法」，儘管如此，仍有住戶不滿。

為釐清大彎北段問題，陳義洲搬出內湖誌、蒐集媒體相關報導，在市政總質詢時逐一說清楚，其中特別提到，民國84年，趙藤雄看中內湖輕工業區100餘公頃的地，在短短10幾年，遠雄企業在內科合計蓋了41棟商辦大樓，而依據都市計劃27條之1規定，工業區變為商業區，應捐贈回饋40.5%土地，但當時馬政府卻依照內湖輕工業區輔導管理辦法處理，讓遠雄一毛錢都不用繳交。「所有大彎北段的罪惡源泉就從這裡來，沒有繳任何回饋金，這個叫圖利、可惡」。

▲大彎北段不得做住宅使用區域專案說明會。（圖／記者陳家祥攝）

「如果當年依法，有捐贈40.5%的話，那就可以做為停車場或道路使用，剩下6成可以蓋房子，但因為馬英九沒有做到這一點，所以害了內湖交通淒慘、台北市商業區蕭條、害大彎北段毫無商機；當時馬英九說『為了內科的產值，為了台灣造就我們的商業』，事實上，根本沒有創造4兆產值，國外廠商第一次進駐只有113家，大概佔目前的2%，也就是800億，其他3兆9千200是本來就在台灣的，換句話說，也就是從島內位移過來的。」

▲台北市大直明水路、敬業路一帶「大彎北段」。（圖／都發局提供）

陳義洲說，「大彎北段商業區原來是內湖輕工業區的副都心，但現在整個內科已經類似商業區，大彎北段已經沒有什麼商機了，左邊是國防用地，再往南是基隆河、松山機場，再往東看的話，原來所有人要到大彎北段食衣住行，現在都不必來了，等於是被堤頂交流段切開了，讓大彎北段變得像孤島。」

陳義洲建議，除了調降回饋金，大彎北段更應該全面開放，尤其是敬業二路以西及其他5棟一定要開放，因為該區域已經沒有商機，硬是要照著規定走沒有什麼意義。對此，市府方面回應，都發局已舉辦了2次說明會，一次針對學者專家，一次針對地主，會再交由專案小組召集人召開第3次會議，綜合市民、民意代表、學者專家等各界意見做妥善規劃，專案研討後再交付大會，儘快圓滿解決問題。

此外，關於碧湖公園水質優養化，其汙染問題之一來自於釣客撒下的魚餌，目前研議採取限釣措施，把釣區範圍縮小，若真的遇到枯水期或水質狀況嚴重的時候，將進一步考慮禁釣。南港舊莊茶山接水方面，原計算接水用戶僅34戶，陳義洲認為要把遊客、員工也一併列入，加起來應有54戶，而民政局及產發局將對此再做資料搜集與計算，之後重新規劃經費，再交由區公所編列年度公共預算，至少需要3～4週執行時間。