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陳治文質詢防疫纾困　鄭文燦：中央未涵蓋的市府會另行建議

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▲桃園市議員陳治文質詢防疫纾困　

▲桃園市議員陳治文質詢市長鄭文燦防疫纾困措施。（圖／翻攝自網路）　

記者楊淑媛／桃園報導

疫情蔓延已數月，百業營運深受衝擊？桃園市議員陳治文23日於市政總質詢指出，防疫也要紓困，要求市長鄭文燦說明桃園目前的紓困措施？鄭文燦指出，政院通過的「紓困振興特別條例修正草案」，總計規模超過1兆元，市府也呼籲中央，紓困應秉持「有效、有感、即時」3大原則，若中央未涵蓋的，市府也會另行建議。

鄭文燦進一步指出，過去市府曾建議中央禁止出口額溫槍、遊覽車納入交通與薪資補貼範圍、機場產業納入零售業與服務業範圍，因此整體而言，紓困階段市府會全力配合對接中央政策，辦理多種座談會說明紓困措施，若不足之處，市府亦可協助納入紓困範圍。例如今年市府即以預算補貼失業勞工子女的助學金，希望讓有需求的產業與勞工迅速取得資金。

另外，針對陳治文關切的「桃園隊」落實防疫措施。鄭文燦表示，桃園作為國門之都，是防疫的第一線，負擔遠比其它縣市重，當前桃園計有50位確診案例，11家急救責任醫院也收治90位案例，整體疫情在掌握中。此外，桃園有集中檢疫所、部立桃園醫院及林口長庚醫院，整體負擔繁重。

為了防止疫情可能的擴散，市府採取預防性作法，超前佈署各項政策，例如全市11家急救責任醫院除了加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病、停止探視長照機構及護理之家、市府洽公實名制等，可謂走在防疫前端；而本次防疫工作是一個非常艱鉅的挑戰，其涉及的層面多元，市府除了每日召開防疫會議，隨時配合中央流行疫情指揮中心的防疫對策，也統籌市府各單位及民間力量，共同投入防疫工作。

鄭文燦強調，超前佈署並非為了超車或突顯作為，最重要的是對於當前防疫工作有所助益，讓疫情不致於有擴散的風險。以防疫旅館為例，桃園有6間防疫旅館，其中3間防疫旅館已啟用，可提供約800間房，更提供部分外縣市離島居民使用，以最完善的照顧，做好該做的服務及隔離工作。此外，桃園居家檢疫總人數累計達1萬3,000人，目前檢疫人數約1,100人，而居家隔離總人數累計約為2,200多人，當前居家隔離者則不到100人，整體疫情尚在掌握中。市府也會募集社會資源給醫院，支持醫療院所。

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