連勝文：柯文哲做總統春秋大夢　別把台北市長當「踏腳石」

▲王鴻薇與連勝文直播談2022年台北市長大選。（圖／翻攝自王鴻薇臉書直播）

記者袁茵／台北報導

2022台北市長人選備受關注，國民黨籍立委蔣萬安呼聲極高，而國民黨台北市議員羅智強也已表態想選。國民黨智庫副董事長連勝文10日在直播中提及，不論是誰選都可以，但不可以把台北市長職位當作踏腳石，就像現任台北市長柯文哲一樣做著總統春秋大夢。

被問到會不會選台北市長？連勝文10日參加台北市議員王鴻薇的「薇開講」直播中表示，「目前為止我沒看到這樣發展，我是主角我講最準，目前沒看到發展可能性。」

連勝文認為，不論是誰、哪個黨要選台北市長，重點就是要堅持為民服務的理念，要知道自己可以為大家做什麼事，而不是衝自己的聲量，也別把台北市長這職位當作踏腳石，就像現在的台北市長柯文哲一樣，每天做著總統春秋大夢。

連勝文批評，其實大家都知道，柯文哲從踏入政壇的第一天，就在做著總統夢，對柯文哲而言「北市只是踏腳石」，或許柯文哲希望被當皇帝崇拜，但選民很聰明，第1、2年被騙，但久了就會發現這個人心不在北市。

連勝文強調，不管是誰要出來選台北市長，「拜託一定是要為民服務，為北市民服務，為城市發展努力，基於此出發點來做此事，不要把台北市當踏腳石。」

連勝文也提到，台北城市發展已經落後於其他亞洲國家。前陣子有一名韓國人批評台灣現況，雖然事後證實韓國人亂寫，但從外國人來批評台灣，尤其是台北市容或其他方面的直接負面感受，還是要檢討。

最後，連勝文認為，看看4年前台北市不好的地方，現在改善了多少？是不是落差還在？一任4年就夠了，結果搞了8年都搞不好，那就是沒心在做，大家現在關心誰要選，那都是無聊的事情、浪費時間，「都是一些屁話！」重點是到底做了什麼？為台北市做了什麼？不希望看到任何政黨候選人把台北市當作實踐野心的踏腳石、衝聲量的方法。

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