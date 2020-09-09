王世堅：之前還有韓國瑜幫墊底　「水退了就看到柯文哲沒穿褲子」

▲台北市議員王世堅。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

《天下雜誌》8日公布2020年「縣市長施政滿意度」，少了去年墊底的高雄市長韓國瑜，今年台北市長柯文哲變成最後一名。對此，台北市議員王世堅表示，之前有韓國瑜幫忙墊底，現在水退了就看到柯文哲沒穿褲子，「柯文哲功勞自己攔，責任別人擔。」

《天下雜誌》8日公布最新民調，相較於去年民調，屏東縣長潘孟安連2年奪冠，新北市長侯友宜從第7名躍升第2名，桃園市長鄭文燦從第4名小幅爬升至第3名，而柯文哲則變成最後1名。

針對柯文哲民調墊底，王世堅9日於臉書表示，「柯文哲功勞自己攬，責任別人擔，所以縣市長滿意度調查，柯文哲先前還有韓國瑜幫忙墊底，現在水退了就看到柯文哲沒穿褲子。柯文哲是年年倒數，柯文哲今年倒數第一還只有49.5分，死當！台北市是全國競爭力最強資源最多的縣市，柯文哲竟還搞成最後一名！」

不過台北市府發言人陳智菡8日則提及，北市的競爭力與文教實力都是第一，首長個人滿意度卻是倒數，主客觀的落差太大，此外，台北市政不管在國內外各項調查都是領先全台，顯示柯文哲並未如許多媒體報導的「無心市政」，但卻往往被這四個字標籤化、恐怕也連帶影響了調查結果。

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