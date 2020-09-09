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評柯反省力低　苗博雅：「膝反射」萬方有罪罪不在朕躬！

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新聞節目中心／綜合報導

《天下雜誌》公布2020年「縣市長施政滿意度」，台北市長柯文哲位居最後；北市府發言人陳智菡昨回應，台北市政不管在國內外調查都是領先全台，顯示柯被「無心市政」四字標籤化。對此，社民黨北市議員苗博雅9日在ETtoday《雲端最前線》中指出，柯的第一個問題，就是當被外界指表現不好時，他與團隊有個「膝反射」反應，就是「萬方有罪、罪不在朕躬」！

▲▼台北市議員徐弘庭,苗博雅。（圖／翻攝雲端最前線）

▲台北市議員苗博雅。（圖／翻攝雲端最前線）

談起本次「縣市長施政滿意度」調查結果，苗博雅表示，企管、行銷有句名言「在風口上，豬都會飛」，這理論用在政治界則是「當你站在時代浪頭上，一顆西瓜都會選上」；如今人民是看時代趨勢在給機會的，有時底蘊沒這麼深厚的人，在時代趨勢下會驚奇演出做上那個位置，「但坐上那位置後表現如何，完全要回歸到自身」。

她進一步說，這次調查中，宜蘭縣長林姿妙就很勵志，林剛選上縣長時雖然一直被嘲笑，如今可見她力爭上游；至於有些人會質疑調查是否有政黨傾向、金錢置入，但「這個懷疑讀者有資格去講，而不是排名比較差的人自己講！」「你今天考差了，就說考試不公平、有人作弊，在人民聽起來觀感是什麼？」

苗博雅接著直言，柯文哲的第一個問題，就是被外界說表現不好、需要檢討時，柯與團隊有個「膝反射」式的反應，就是「萬方有罪、罪不在朕躬」，什麼事情都是別人的問題，一定是1450、網軍、媒體的問題，甚至有時還會說是市民的問題、市民生在福中不知福，如此的發言風格，在市民看來就是「這人好像反省力比較低落」。

苗博雅也說，相關對北市的肯定、領先指標，是屬於這個城市數十年來大家一起努力、累積成果的肯定，而柯擔任台北市長至今第二任走到一半，「他不能把這些累積的功勞都算自己的」。苗還說，如今台北市的成就，其實是全台灣人民累積出來的，若不是有統籌分配款，台北哪有捷運？若非中央過去的投資，現在哪輪得到柯Ｐ嘲笑別的城市？北市的的立足點本來就比其他縣市高。

▼台北市議員徐弘庭。（圖／翻攝雲端最前線）

▲▼台北市議員徐弘庭,苗博雅。（圖／翻攝雲端最前線）

北市往90分走　徐弘庭:需精密管理非效率

國民黨台北市長徐弘庭也說，看柯文哲的第二任，確實有很多落差，像是大巨蛋處理得二二六六、都更中心弊案等，都影響了社會觀感，這是管理面上的問題累積起來，第一任則是「風勢在」，大家檢視的模式、方式可能沒這麼仔細。他並說，北市是80分要往90分走的城市，「要的是管理精密，而不是效率！」口口聲聲講效率、趕速度，那是50分到70分的事。

此外，對於國民黨立委蔣萬安「被表態」參選2022北市長，徐弘庭也直批「國民黨市黨部必須搞清楚自己角色是什麼」，不該去幫別人宣布誰要選、誰不選，而是要告訴黨中央，趕快決定要徵召或辦初選，並把時間確定出來，給大家一個公平、公正、公開的競爭環境，讓戰將們都沒話說，這就是市黨部的責任。

《雲端最前線第893集FB》

《雲端最前線第893集Youtube》

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