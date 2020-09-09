　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市首創「推動運動性別平等獎」　柯文哲：希望成為多元共融城市

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席臺北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席臺北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

今日9月9日是「國民體育日」，台北市長柯文哲出席「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，對台北市的運動英雄們表達感激與敬意。值得一提的是，北市在今年開始特別增設「推動運動性別平等獎」，成為全國首創，並在每年的9月9日「國民體育日」頒獎，期望台北市未來能成為實踐多元共融的運動城市。

柯文哲致詞提到， 「打造運動城市」是一個台北市政府的重要目標，從2010年開始表揚優秀選手、教練、績優體育團體、以及對台北市體育推動有功的團體跟個人，今年總共有40名體育有功人員，分別獲得「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手奬」及「推動運動性別平等獎」等五個獎項。

柯文哲強調，今年最特別的是首創「推動運動性別平等獎」，希望藉由鼓勵來表達台北市政府對性平工作的重視，也呼籲社會大眾能夠落實性別平等，希望台北能夠成為一個「多元共融的運動城市」。

今年「推動運動性別平等獎」團體獎得主是「台灣同志運動發展協會」，他們長期關注性別平等的相關議題，也參與國際性賽事，柯文哲表示，現在台灣同志運動發展協會也與台北市政府合作，共同辦理「2021亞洲平權運動會（TSG）」，現在北市府也積極在申辦「2026年世界同志運動會」。

▲▼柯文哲出席臺北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲提到，今年個人獎得主「劉柏君女士」是台灣的棒球女主審，2018年獲選《富比世雜誌》全球體壇最具影響力女性第19名，2019年更獲得國際奧會「女性與運動」獎的殊榮，是台灣女性裁判的代表人物。

柯文哲表示，他幾天前才到觀山河濱公園參加「2020台北市城市盃繞圈賽」，他希望透過這些活動，開始帶動運動產業發展，像今年的「台北馬拉松」、「台北端午龍舟錦標賽」、「國際自由車環臺公路大賽」與「IKF U21級世界合球錦標賽」等，讓台北更有舉辦國際賽事的條件，希望有一天，亞運甚至奧運，都可以在台北舉行。

▲▼台灣同志運動發展協會楊智群理事長出席臺北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲台灣同志運動發展協會楊智群理事長出席台北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

而台灣同志運動發展協會理事長楊智群致詞時表示，很榮幸獲得台北市頒發的推動運動性別平等獎，代表台北市在同志議題邁進了一大步，這是莫大的鼓勵。

楊智群提到，儘管同婚專法過關後，社會上仍有不友善的意見，畢竟法律只是保障邁向實質平等的路，但仍需要政府努力向前，除了爭取平權的同志社運之外，也希望與政府推廣同志運動，例如2021年與台北市共同舉辦的亞洲同志運動會，未來也希望爭取2026年世界同志運動會。

楊智群說，運動員養成不容易，同志運動員更是如此，因為社會對同志的友善態度將影響運動員處境，例如求學、同儕、教練若不具備性別平等態度，可能會扼殺運動選手，而同志運動員公開出櫃，也可能會有企業認為影響品牌，進而影響品牌贊助，導致運動員進入自我省查階段。

最後，楊智群強調，誠摯希望藉由同志運動會的舉辦，與北市推動更友善平等環境，希望如果能爭取到2026年世界同志運動會的舉辦權，就能讓台灣成為繼亞洲同志運動會後，第二個同志運動賽，打造更平等運動生活環境。

其他人也看了這些新聞...

民調落後蔣萬安、陳時中　黃珊珊：不是什麼人都可以隨便上手
蔣萬安聲量輾壓馬英九、羅智強　韓國瑜慘剩2%僅贏1人
江啟臣談蔣萬安出戰2022台北市長：國民黨一定派出最強人選

相關新聞...

 國民黨中評委提案：徵召蔣萬安參選2022台北市長　拿下3都
支持度慘輸蔣萬安30％　羅智強：環境越困難我戰鬥力越強

振興一下我們的美麗

▲▼台灣同志運動發展協會楊智群理事長出席臺北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
攝影師突抽筋！KID「穿涼鞋」幫扛7kg腳架…應對細節被讚爆
經紀人騙拍裸照！女星當場被逼脫光　露出片外流
林威廷父親裝潢遭壓死　富邦悍將回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞保年金大砍30％？政院：沒有正式啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

重大交通案8月「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

北市首創「推動運動性別平等獎」　柯文哲：希望成為多元共融城市

士林貴族幼兒園被爆「餵童吃嘔吐物」　教育局：依新事證重啟調查

總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

劉文硯敲定接掌TVBS總經理！NCC要檢視「新聞編輯室公約」

朱立倫辦公室：「吃萊豬才心酸」 蘇貞昌不要什麼都騙

「這塊焢肉應該沒有瘦肉精」　朱立倫看故宮國寶肉形石暗諷美豬

索馬利蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮喊話駐台代表：台灣是你第2個家

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

勞保年金大砍30％？政院：沒有正式啟動任何方案

王定宇打臉葉毓蘭：蔣介石黃金1950年花光　台灣付出4萬換1元代價

重大交通案8月「直送林佳龍」　侯友宜怒問高公局：為何我現在才知道

北市首創「推動運動性別平等獎」　柯文哲：希望成為多元共融城市

士林貴族幼兒園被爆「餵童吃嘔吐物」　教育局：依新事證重啟調查

總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇

劉文硯敲定接掌TVBS總經理！NCC要檢視「新聞編輯室公約」

朱立倫辦公室：「吃萊豬才心酸」 蘇貞昌不要什麼都騙

「這塊焢肉應該沒有瘦肉精」　朱立倫看故宮國寶肉形石暗諷美豬

索馬利蘭駐台代表處揭牌　吳釗燮喊話駐台代表：台灣是你第2個家

疫情衝擊！寵物旅館衰退6到9成　商總籲納入紓困3.0

中職／太太是韓妞　羅德、陳冠宇經紀人意外開啟曼恩來台契機

英國新冠疫苗出現不良反應研發暫停！張上淳揭：受試者出現脊髓炎

今年前8月證交稅收近千億　創近30年新高

臉部陰道「全潰爛流汁」月經致皮膚壞死　絕望女護士被當殭屍

P.League+／出價不是最優渥　高景炎透露網羅高國豪關鍵

臺北市府首長體驗「行動環保教育車」闖關

快訊／淡水新春路墜樓案件！男子大樓「12樓」墜下　命危搶救中

限時一週！2人安心補助入住只要10元　台南趣淘漫旅指定日銅板價

看40頁就會爆淚！43歲出道漫畫家一夕爆紅　「聽障王子」變國王點擊破5千萬

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

被控渣男行徑　丁允恭親自回覆了

決心分手他竟po親密照　女友怒控：丁允恭毀了我

第二次見面就硬喇舌　一張照片戳破丁允恭單身謊言

局長辦公室竟淪砲房　王淺秋：太噁心了

再爆黑心工廠混充「假MIT」口罩　侯友宜怒：從重究辦！

邱顯智妻嗆賴品妤：別整天都露胸穿新衣搏版面

北市貴族幼兒園逼吃嘔吐物、拿棍狂毆

快訊／康軒老董返台不甩居檢批趴趴走　衛生局裁決出爐！

阿扁：政府抓勞工開刀　勞工荷包失血

逼她3度墮胎全為官位　他講了超渣的話令女友心碎

更多熱門

相關新聞

王世堅：曾有韓國瑜幫柯文哲墊底

王世堅：曾有韓國瑜幫柯文哲墊底

《天下雜誌》8日公布2020年「縣市長施政滿意度」，少了去年墊底的高雄市長韓國瑜，今年台北市長柯文哲變成最後一名。對此，台北市議員王世堅表示，之前有韓國瑜幫忙墊底，現在水退了就看到柯文哲沒穿褲子，「柯文哲功勞自己攔，責任別人擔。」

柯文哲談丁允恭：哎唷⋯

柯文哲談丁允恭：哎唷⋯

運動飲料喝錯傷腎！專家：2種人才需要…「關鍵時刻」喝最有效

運動飲料喝錯傷腎！專家：2種人才需要…「關鍵時刻」喝最有效

柯滿意度墊底　北市府：被標籤化

柯滿意度墊底　北市府：被標籤化

柯文哲提醒產業轉型　與疫情共存

柯文哲提醒產業轉型　與疫情共存

關鍵字：

柯文哲同志同性戀運動

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面