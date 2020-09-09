北市首創「推動運動性別平等獎」　柯文哲：希望成為多元共融城市





▲柯文哲出席臺北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

今日9月9日是「國民體育日」，台北市長柯文哲出席「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，對台北市的運動英雄們表達感激與敬意。值得一提的是，北市在今年開始特別增設「推動運動性別平等獎」，成為全國首創，並在每年的9月9日「國民體育日」頒獎，期望台北市未來能成為實踐多元共融的運動城市。



柯文哲致詞提到， 「打造運動城市」是一個台北市政府的重要目標，從2010年開始表揚優秀選手、教練、績優體育團體、以及對台北市體育推動有功的團體跟個人，今年總共有40名體育有功人員，分別獲得「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「績優體育團體及個人獎」、「運動推手奬」及「推動運動性別平等獎」等五個獎項。



柯文哲強調，今年最特別的是首創「推動運動性別平等獎」，希望藉由鼓勵來表達台北市政府對性平工作的重視，也呼籲社會大眾能夠落實性別平等，希望台北能夠成為一個「多元共融的運動城市」。



今年「推動運動性別平等獎」團體獎得主是「台灣同志運動發展協會」，他們長期關注性別平等的相關議題，也參與國際性賽事，柯文哲表示，現在台灣同志運動發展協會也與台北市政府合作，共同辦理「2021亞洲平權運動會（TSG）」，現在北市府也積極在申辦「2026年世界同志運動會」。

柯文哲提到，今年個人獎得主「劉柏君女士」是台灣的棒球女主審，2018年獲選《富比世雜誌》全球體壇最具影響力女性第19名，2019年更獲得國際奧會「女性與運動」獎的殊榮，是台灣女性裁判的代表人物。

柯文哲表示，他幾天前才到觀山河濱公園參加「2020台北市城市盃繞圈賽」，他希望透過這些活動，開始帶動運動產業發展，像今年的「台北馬拉松」、「台北端午龍舟錦標賽」、「國際自由車環臺公路大賽」與「IKF U21級世界合球錦標賽」等，讓台北更有舉辦國際賽事的條件，希望有一天，亞運甚至奧運，都可以在台北舉行。

▲台灣同志運動發展協會楊智群理事長出席台北市109年運動有功團體及人員表揚典禮。（圖／記者黃國霖攝）

而台灣同志運動發展協會理事長楊智群致詞時表示，很榮幸獲得台北市頒發的推動運動性別平等獎，代表台北市在同志議題邁進了一大步，這是莫大的鼓勵。

楊智群提到，儘管同婚專法過關後，社會上仍有不友善的意見，畢竟法律只是保障邁向實質平等的路，但仍需要政府努力向前，除了爭取平權的同志社運之外，也希望與政府推廣同志運動，例如2021年與台北市共同舉辦的亞洲同志運動會，未來也希望爭取2026年世界同志運動會。

楊智群說，運動員養成不容易，同志運動員更是如此，因為社會對同志的友善態度將影響運動員處境，例如求學、同儕、教練若不具備性別平等態度，可能會扼殺運動選手，而同志運動員公開出櫃，也可能會有企業認為影響品牌，進而影響品牌贊助，導致運動員進入自我省查階段。

最後，楊智群強調，誠摯希望藉由同志運動會的舉辦，與北市推動更友善平等環境，希望如果能爭取到2026年世界同志運動會的舉辦權，就能讓台灣成為繼亞洲同志運動會後，第二個同志運動賽，打造更平等運動生活環境。

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