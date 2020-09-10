參選2022台北市長？連勝文用這10字表態了！

▲連勝文。（資料圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

2022台北市長人選備受關注，除了已經表態要參選的台北市議員羅智強之外，立委蔣萬安也備受外界看好。曾經參加2014年台北市長選舉的國民黨智庫副董事長連勝文，10日被問到會不會再次參戰？他表示「目前沒看到這樣的發展。」

連勝文10日參加台北市議員王鴻薇的「薇開講」直播，被問到會不會參選台北市長，他表示，「目前為止我沒看到這樣發展，我是主角我講最準，目前沒看到發展可能性。」

連勝文認為，不論是誰、哪個黨要選台北市長，重點就是要堅持為民服務的理念，要知道自己可以為大家做什麼事，而不是衝自己的聲量，也別把台北市長這職位當作踏腳石，就像現在的台北市長柯文哲一樣，每天做著總統春秋大夢。

連勝文曾經在2014年參選台北市長，當時對上剛準備步入政壇的素人柯文哲，備受外界高度關注。最後連勝文以60萬9932票、得票率40.82％，輸給了獲得85萬3983票、高達57.16％得票率的柯文哲，甚至台北市12個行政區都輸給柯文哲。

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