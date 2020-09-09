臺北市府首長體驗「行動環保教育車」闖關

圖、文／慈濟基金會 林佳予



9月8日臺北市政府市政會議提早結束，市長柯文哲帶著部份市府團隊首長輕鬆的步行到臺北市最熱鬧的香堤大道。市府團隊首長一行人特別到香堤大道一遊，就是要搶先參與最近超級熱門的慈濟「行動環保教育車」的親身體驗。

一個個闖關關卡仔細聽解說、一間間不同環保特色的變化與體驗、一聲聲來自市府局處首長的驚嘆與充滿好奇的眼神，慈濟「行動環保教育車」出現在台北市最熱門商圈的休閒廣場展示時，第一批初體驗的就是臺北市政府局處首長團隊。

9月8日早上10點，臺北市政府局處首長團隊提早結束市政會議，在市長柯文哲帶隊下，臺北市政府部份局處長跟隨柯文哲市長來到位於信義計劃區的香堤大道廣場參訪慈濟「行動環保教育車」。

寶特瓶粒子放進抽紗機，就能抽拉成絲線循環使用，使盡力氣騎著單車，體驗綠能互動，不同的體驗，相同的都是宣導環保概念的慈濟「行動環保教育車」讓市府官員非常仔細的聽取解說與用心去了解。

柯文哲指出：「對於環保還是要從源頭管理，寶特瓶使用的問題，能夠不用就不用，真的要用少用，或重複使用，這才是循環再利用。」





慈濟慈善事業基金會執行長顏博文指出：慈濟「行動環保教育車」的特色是藉由互動遊戲讓民眾能夠了解環保重要的觀念，此外，整個兩貨櫃的展區也包括蔬食、清淨在源頭，讓大家對環保的相關意識，能夠有更深刻的體驗。

慈濟基金會指出，慈濟「行動環保教育車」特展，從9月8日到9月20日，在北市信義區的香堤大道展開，不分平日或假日，歡迎闔家及親子共同來闖關與體驗。