趁疫情加速整修！嶄新桃機北跑道開放使用了　10月再換修南跑道

▲桃園機場北跑道整修完成，今開放使用。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場利用疫情期間積極進行北跑道刨鋪作業，工程順利驗收完工，今（10）日上午10時正式開放使用。桃機總經理林祥生於與塔台通話的無線電中呼叫「桃園國際機場北跑道05左23右現在開放使用」後，因應塔台南起北落原則，10時30分第一架航班順利於北跑道降落。

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▲桃機總經理林祥生宣布北跑道05左23右開放使用，10時30分第一架航班順利於北跑道降落。（圖／桃機提供）

北跑道原規劃於明（2021）年春節疏運後封閉，並配合桃園機場高運量採用夜間施工、日間開放的不停航作業模式。但今年受到疫情影響，航班量大減，桃機也在交通部指示下超前佈署，加速辦理設計、發包作業。

北跑道提早於今年5月底封閉，日夜連續施工大幅縮短工作期程，得以於100天之內完工，今上午10點也正式開放使用。

▲北跑道開放前車輛巡視。（圖／桃機提供）

桃機北跑道採柔性瀝青鋪面，全長3,660公尺，上嵌1,385盞燈具，施工面積達28萬2千平方公尺，比一個大安森林公園還大。北跑道此次刨鋪使用的SMA石膠泥瀝青混凝土高達4萬噸，動用機具672趟次、卡車1,707車次、人員1,922人次，順利完成任務。

▲林祥生說，桃機將以全新跑道迎接公司下一個10年。（圖／桃機提供）

桃機表示，將利用疫情期間，持續推動南（05R/23L）跑道刨鋪工程，預計於10月份封閉施工。在機場公司成立即將滿十周年之際，林祥生指出，將以全新的南北跑道迎接下一個10年，持續提供高水準且安全的飛航服務。

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