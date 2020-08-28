桃機北跑道刨鋪工程如期完成　林佳龍：9月初重啟開放

▲交通部長林佳龍28日視察桃園國際機場北跑道刨鋪工程，聽取桃機公司施工簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情期間航班大幅減少，桃機公司提早實施北跑道刨鋪工程，目前已進入最後檢查階段，交通部長林佳龍28日視察後表示，桃機長期以來都被報導跑道修修補補，這次北完成北跑道整修是個很重要行動，經過檢查後預計在9月初重新啟用，提供國內外旅客嶄新的面貌，後續將啟動南跑道刨鋪工程。

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▲林佳龍安裝上最後一盞跑道燈，並與控制中心連線測試跑道燈光系統運作一切順利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司於今年5月底疫情期間進行北跑道刨鋪工程，目前已進入完工前最後檢查階段，桃機公司說，這次北跑道採柔性瀝青鋪面，全長3千6百60公尺，施工面積達28萬2千平方公尺，刨鋪工程工序繁複，如期在8月底前達成北跑道刨鋪維護任務，提供國內外旅客們最優質服務。

▲林佳龍長肯定桃機公司努力完成北跑道刨鋪工程並與團隊合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍下午在桃機公司、工程團隊陪同下視察北跑道刨鋪施工成果，聽取簡報後，還親手安裝上最後一盞跑道燈，並與控制中心連線測試跑道燈光系統運作，相關過程都很順利。

▲林佳龍在北跑道上展示刨鋪後的北跑道新面貌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林佳龍指出，2019新冠肺炎病毒雖然疫情嚴峻，但危機也是轉機，桃機可以利用這段航班減少時期，做過去想做卻沒辦法做的事，可說是桃園機場的「超前部署」，長期以來桃機都被報導跑道修修補補，這次可以一次完成整修是個很重要的行動，今天完成的是北跑道刨鋪工程，桃機同仁過去2個多月來在大熱天鋪瀝青，完成這項工作的都是無名英雄，後續將啟動南跑道刨鋪工程。

林佳龍強調，之前民航局與桃機公司盤點後，總共有高達13項工程，預算約37億8千萬元，在過去半年內已經陸續完成10項，今天又完成了1項，期待在疫情過後，台灣的國門桃園機場能以嶄新的面貌來迎接出入境旅客。

▲桃機北跑道完成刨鋪工程後將提供旅客更優質飛安保障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司解釋，桃機北跑道刨鋪工程原規劃在明年春節疏運後才封閉整建，當時規劃採用夜間施工，日間開放不停航模式施工，但因疫情影響航班減少才提前至今年5月28日封閉施工，以日夜連續施工大幅縮短工期，預計9月初可重新開放使用。

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