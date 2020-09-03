桃機「鬼推工作梯」影片瘋傳！詭異自動滑行…　華航發聲明回應

▲桃機「鬼推工作梯」影片瘋傳！ 華航發聲明回應。（圖／翻攝黑色豪門臉書）

記者許力方／綜合報導

臉書上流傳一段「靈異影片」，畫面顯示1日晚間桃園機場停機坪上，兩架飛機中間，有2個工作梯在「無人」情況下不斷自滑移動，適逢農曆鬼月，民眾看得發毛，直呼「是靈異還是風吹？」對此，華航2日下午發聲明回應，當時某航空公司一架747航機轉進入南跑道前推力過大，發動機尾流導致部分工作梯架移動。

據了解，一個工作梯重達200公斤，當時卻在「無人操作」的情況下，就有2個梯子在停機坪自動滑行，一路直衝約20公尺，網友毛毛的直呼是「鬼吹風」！適逢農曆鬼月，影片也在臉書瘋傳，引發討論。

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華航3日下午發布聲明表示，網路上傳的影片發生時間為1日晚間9時，當時因某航空公司一架747航機轉進入南跑道前，推力過大，發動機尾流，導致部分工作梯架移動，但沒有傷及航機。華航目前已清空相關區域工作梯架，並撤除工作梯架放置區，減少潛在風險。

對此，前機師于晧瑋受訪時說明，飛機飛行時的氣壓差會產生渦旋，形成一條「飛機尾流」或「飛機尾渦」，以747客機來說，光一個引擎全力啟動的推力就有5萬磅，一般滑行動力也有數千磅到1萬磅，若工作梯剛好在附近且沒有固定，就可能被巨大推力影響而滑動。

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