好消息！桃機北跑道刨鋪工程如質如期完成　交通部長林佳龍比讚

▲交通部長林佳龍28日視察桃機北跑道，並且給予肯定。（圖／交通部提供）

記者趙家玉／綜合報導

桃園機場公司今（28）日表示，利用疫情期間積極進行北跑道刨鋪工程，目前已進入完工前最後的開放檢查作業階段，交通部長林佳龍特別走到北跑道視察施工成果。林佳龍表示，感謝工程團隊在炎夏酷暑下仍全力以赴，如質如期達成工程任務，他肯定重新刨鋪完成的高品質跑道，一定能帶給航機及旅客們最好的飛安保障，也確保桃園機場迎接未來後疫情時代運量復甦成長的挑戰需求！

林佳龍由機場公司董事長林國顯、總經理林祥生及工程團隊陪同，前往北跑道05L跑道端聽取施工成果簡報，也實地視察跑道完工現況，他更當場安裝上最後一顆跑道燈，與控制中心連線後測試跑道燈光系統運作一切良好，準備重新啟用，迎接航機到來。

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▲交通部長林佳龍與相關單位人員合影。（圖／交通部提供）

對於北跑道刨鋪工程成果，林佳龍表示相當滿意，因機場北跑道刨鋪工程原規劃於明（110）年春節疏運後才封閉整建，並規劃採用夜間施工，日間開放的不停航施工模式，但機場公司在交通部指示下超前佈署，掌握疫情期運量大減時機，加速辦理設計與發包作業，提早於今年5月28日封閉，並以日夜連續施工方式大幅縮短工作期程，讓跑道於9月初即可重新開放使用，大幅提升機場服務品質，績效值得肯定。

桃園機場北跑道採柔性瀝青鋪面，全長3,660公尺，施工面積達28萬2千平方公尺，刨鋪工程工序繁複，本次機場公司及施工團隊全力以赴，如質如期達成北跑道刨鋪維護任務，未來也將秉持一貫的認真態度，持續強化機場各項設施及工程品質，提供國內外旅客們最優質的服務