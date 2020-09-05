無懼疫情！桃機徵人「擠破頭」錄取率3％　2千人搶59位職缺

▲桃機公司徵人錄取率僅3％。（圖／桃機提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，航空業近乎停擺，不過桃機公司在疫情期間，持續進行第三航廈、第三跑道等工程建設，為補足人力，桃機公司今日舉辦新進人員招募筆試，整體錄取率僅3.11％，筆試成績將於10月7日開放查詢。

桃機公司表示，今日下午於台北市育達商職舉辦109年度新進人員招募筆試，本次招募報名人數近2,000名考生，分為27個甄選類組，競逐59個正取職缺，預估整體錄取率3.11％。

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▲桃機公司徵人，今舉辦筆試。（圖／桃機提供）

桃機公司指出，今年雖受疫情影響，桃園機場旅客人數大幅減少，但國門各項重大建設包括第三航廈、第三跑道等工程並未停擺，且預期國際疫情趨緩後，航空產業復甦，國內外旅客人數仍會回流，機場公司掌握疫情時機超前佈署，化危機為轉機，於此時儲備人力，積極招訓優秀人才，特委託財團法人台灣金融研訓院辦理本次徵才。

桃機公司表示，配合防疫作為，本次考場入口設置體溫量測設備，應考人員須配戴口罩，禁止親友陪考。此次招募3成為基層職缺，無須工作經驗，許多應屆畢業生皆來報考，另7成需相關工作經驗及證照，故考生中也有不少航空業從業人員。

▲桃機公司表示，考試結果10/7公告。（圖／桃機提供）

桃機公司表示，筆試成績預計在10月7日於金融研訓院甄試專區開放查詢，不另行寄發書面通知；面試預計於10月24日舉行，如有異動將依桃園國際機場公司官網及台灣金融研訓院網站最新公告為主。

桃機公司提醒應考人員，面試前須出示符合甄選職缺要求之學、經歷、英語檢定成績及證照等證明文件，缺件者將視為資格不符。