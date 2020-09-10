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交友APP「包夜匯1千馬上約」...詳細價格曝！他一看秒衝　結局反轉

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲男網友被阿義假裝的援交妹騙走3500元。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／橋頭報導

一名男子「阿義」（化名）在交友軟體上以「包夜優惠匯一千馬上約」的暱稱，假裝成從事性交易的援交妹，以此讓男網友陷入陷阱詐騙之中，而一名男網友匯款之後，遲遲沒有收到對方回覆，這才驚覺上當。對此，橋頭地院審理後，依法判他6月徒刑，緩刑2年。

判決指出，阿義意圖為自己不法所有，基於以網際網路傳播工具，對公眾散布之方式為詐欺取財之犯意，利用交友軟體APP，暱稱「包夜優惠匯一千馬上約」在其個人訊息公開張貼「週年優惠活動開跑，全套三小時不限次數2500、無套外加1000、包夜12小時5000、兩天優惠價7000、無套外加1000」。

阿義以此不實訊息，佯裝成要從事性交易的女子，供不特定人瀏覽，而其中一名網友看到訊息後，被這假訊息給吸引，在與阿義取得聯繫後，雙方約定以3500元從事性交易，但等到對方完成匯款後，阿義卻消失不見，並不再回應訊息，種種誇張行徑讓男網友驚覺自己受騙，並氣得報警。

對此，法官認為，阿義於警訊、偵查時都對案情坦承不諱，而考量其已盡力彌補所造成之傷害，即使處以法定最低刑度，由嫌過重，在客觀上足以引起一般之同情，現有可堪恕之處，因此減輕其刑，依犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判他6月徒刑，緩刑2年。

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