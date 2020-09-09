臉書買6盒中衛口罩被騙！女報警怪店員：硬要我先付錢...反被轟爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名超商店員6日上班時，來了位女客人要領貨，對方稱在臉書買了6盒中衛口罩，由於怕被詐騙，希望先驗貨再結帳，而他們明確拒絕多次，也勸告她別取貨，結果最後真的是一場騙局；傻眼的是，女客反過來指責，還報警說要告協助詐欺，讓他們十分委屈。

店員在dcard娓娓道來，當天一位女客人到店取貨，包裹價錢是2000元，「一直問我可不可以先拆看一下，但公司規定就是不行，我很明確地拒絕她好幾次，那位女性客人就一直盧，說什麼割邊邊膠帶到時候再黏上，因為她在臉書買了6盒中衛口罩怕被騙，可我們只是代收款跟讓妳取件的超商阿，萬一讓妳開了不付錢，也是我們店員要自己賠錢。」

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那時，原po和另一位店員都好心提醒，最好不要取貨，或一定要拍開箱影片；而對方眼看盧不成功，只好付錢取貨，再拿出手機錄影，請他們櫃台幫忙開箱，「結果她真的被騙了，是中國製的一般防塵口罩，我們也愛莫能助，她自己要貪小便宜，就得花錢買教訓。」

▲女客人在臉書提醒大家，別被賣家詐騙。（圖／翻攝自dcard）

沒想到，女客人離開半小時後又折返，氣噗噗說要告他們協助詐欺，質疑「為何不能先拆包裹再付錢，就是因為有他們這種店員，才會讓詐騙集團猖狂」，甚至拍下原po的名牌嗆報警，也不斷要求調閱監視器，搞到他們無法進行結帳工作，只好請對方跟店長通話。

原po提到，「與店長通完話她就去報警了，整個過程這位小姐的態度都不是很好，為了這件事還拖了我們一個多小時吧，本來11點可以下班，搞到快12點我才補完貨、煮完茶葉蛋。」

▲店員無辜掃到颱風尾。（圖／翻攝自dcard）

事後，女客人在網上發文，譴責賣家詐騙就算了，還在留言處怪罪說，「店員不讓我拆，他們硬要我付錢才給拆，要拆之前我還跟他們說，我懷疑是假口罩，可先拆旁邊看嗎，他們硬是不要。」

奧客和神扯牽拖行徑惹怒眾人，網友們紛紛回應，「怕被騙自己又愛貪小便宜，還要告不相關的人，警察也會覺得她腦袋退化很嚴重」、「妳會怕就不要拿貨啊，會怕就不要貪小便宜啊，還硬要拉店員跟妳下水」、「明明就自己奧客」、「她如果真的告妳，妳就告她誣告」、「哪來沒受過教育的歐巴桑？吿你就反吿她啦」。