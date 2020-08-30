驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小妹妹遭「強風捲起」高空中猛甩

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記者林昱萱／新竹報導

新竹北區南寮里日前發生一起意外，一名小女童被風箏捲上天空，從畫面可見，小孩被強風捲上空中，隨著風箏在空中飄盪、掙扎，驚悚又驚險的畫面，讓在場民眾都嚇壞了，趕忙上前幫忙，而所幸小孩平安無事並無大礙。

▲新竹一名孩童遭風箏捲上天。（圖／ ‎翻攝臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」）

有民眾將這段影片PO上臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，從畫面中可見，突如其來的強風將一名小朋友捲到高空中，小小的身軀隨著強風越捲越高，驚悚的畫面讓在場民眾紛紛嚇壞大叫，趕忙奔上去協助，努力將小朋友拉下，而所幸最後小朋友也平安落地，並沒有造成傷亡。

對此，PO文網友看到後，也忍不住感嘆，真的要小心，而網友們看到後也紛紛留言表示，「這裡風大時候，放風箏真的要小心，很常會有風箏突然掉下來，打到超痛的」、「天啊⋯這真的假的，看完都起雞皮疙，好恐怖喔」、「還好人沒事」、「嚇死人了」。

對此，新竹市府表示，「一位林小妹妹因場內風勢、造成糖果風箏尾段纏住身體，造成驚嚇哭及頸臉擦傷（無明顯外傷，略紅腫），經林媽媽同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，市府目前也已派員致醫院關心母女狀況，目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。」

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