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假車禍詐保2200萬！「撞車手」偏好這款車...撞一次工資30萬

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▲▼中打破獲詐團，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車。（圖／記者白珈陽攝）

▲中打破獲詐團，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中部犯罪打擊中心破獲一起假車禍詐保集團，黃姓男子自2017年起利用自身經營中古車行的經驗，以低價購入二手名車，再投入高額車險，並吸收駕駛技術良好的「撞車手」，命其衝撞路邊車輛，甚至還撞過拖板車，讓二手車全毀得以詐領保險金。經查，至2020年3月止，該詐團詐領逾2200萬元，警方執行搜索，拘捕黃姓主嫌及其餘成員共21人到案，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車，警方仍擴大清查有無更多保險公司受害。

據悉，犯案過程中，撞車手偏好車款為LEXUS，原因是他們認為該車款撞毀後「人比較不會出事」，且相較進口車更為保值，頗獲青睞。另外，在10多件詐保案件內，犯案車款均為LEXUS及BMW，並未見到本案查扣的瑪莎拉蒂等更為高貴的款型。

▲▼中打破獲詐團，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車。（圖／記者白珈陽攝）

▲撞車手偏好車款為LEXUS，原因是他們認為該車款撞毀後「人比較不會出事」。

刑事局中打表示，本案接獲情資後，由犯罪防治中心協助清查相關可疑案件，並報請台中地檢署檢察官洪佳業指揮蒐證。

刑事局偵六大隊第五隊隊長賴英門指出，黃男於2017年初發生一次車禍後，發現理賠金很划算，利用本身從事二手車行的經驗，開始大量購買價格低廉二手的高級進口車，再投以高額車險，並找來駕駛技術高超的撞車手，趁深夜於台中市郊外尋找停放路邊的車輛高速衝撞，使所駕駛的高級車近乎全毀，製造假車禍，向產險公司申請全額理賠。

▲▼中打破獲詐團，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車。（圖／記者白珈陽攝）

▲刑事局偵六大隊第五隊隊長賴英門。

犯案初期黃男等人只以單一車輛為目標，直到保險金得手後食髓知味、變本加厲，請同夥改將2、3台進口車預先擺放路邊，再駕車連環撞，藉此一次獲得多輛名車的保險金。每件假車禍約可獲得150萬元到190萬元不等的保險金，檢警查出，自2017年起至2020年3月止，該詐團犯下至少超過15件詐保案件，得手金額超過2200萬元。

日前刑事局認時機成熟，由洪佳業指揮於3日執行查緝行動，前往彰化縣一家車行進行搜索，拘捕黃姓主嫌及詐團成員等21人到案，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物。該詐團成員多為其他二手車行、與黃嫌有關之人，而撞車手年紀均約30歲，每次撞車可獲10多萬至30萬元工資。

▲▼中打破獲詐團，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車。（圖／記者白珈陽攝）

▲中打查扣相關詐保與理賠文件等證物。

警方呼籲，該類型假車禍詐保案件，除詐欺金錢造成保險公司損失外，隨機高速猛烈撞擊停放路邊無辜民眾車輛，對民眾財產也造成損害，更可能對路過人車造成生命危險；詐欺行為乃一罪一罰，共犯與主嫌均同罪，民眾切勿以身試法，勿受利誘充當人頭車主或冒名頂替駕駛人身分，引禍上身，得不償失。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

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