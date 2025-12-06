獨／高雄休旅車疑闖紅燈！高速對撞貨車　車體扭曲翻覆駕駛受困

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄小港區中山四路與金福路口今（6日）上午八點半左右驚傳嚴重車禍！一輛白色小貨車與一輛休旅車發生猛烈碰撞，兩車雙雙側翻，車體扭曲變形，碎片散落一地，現場猶如災難現場。白色小貨車橫躺在路中央，而休旅車更被撞到整台噴飛、翻覆在小港機場外圍牆旁草皮上，警消獲報後立即趕抵救援。

▲休旅車也翻覆，整個車體扭曲變形 。（圖／記者吳世龍攝）

從現場畫面可見，白色小貨車的車頭嚴重毀損，零件與物品散落在地；不遠處的休旅車橫倒在草地，車門凹陷、車窗碎裂、排氣管外露，周邊布滿飛散的鈑金碎片，撞擊力道相當驚人。據了解，白色小貨車駕駛向警方及現場人員表示自己「綠燈直行」，未料休旅車從金福路方向高速衝出，疑似闖紅燈後直接撞上他車子左側，小貨車當場翻覆。

▲小貨車翻覆在路中間，整個車體也是扭曲變形 。（圖／記者吳世龍攝）

「我這邊綠燈直行，伊是從金福路衝紅燈出來的啦！」小貨車駕駛在現場口述，還一度以台語回憶撞擊瞬間。處理事故的警消人員也在現場詢問：「你這邊是綠燈？他那邊紅燈衝過來？」小貨車駕駛點頭再三強調：「我是綠燈，伊衝出來撞到我。」至於休旅車駕駛則是一名女性，因爲車體變形一度受困車內，所幸消防人員到場協助破壞車門將人救出，只受到擦挫傷，已由救護車送往小港醫院檢查。

警方目前已調閱路口監視器，將釐清是否真有闖紅燈情況，並依照兩車行車方向、燈號變換與車速還原事故發生原因。