　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生裸聊遭側錄...老爸收到「尻槍照」！被逼買遊戲點數

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲網路裸聊詐騙盛行，刑事局提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網路裸聊詐騙盛行，刑事局提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

愛玩視訊交友的網路族群千萬要小心，近來警方發現有集團透過交友軟體，成人網站攀談互加LINE ID後，要求裸聊或聲稱可進一步發生關係或有價援交，結果卻要求彼此開視訊裸聊；警方指出，有人因此落入詐騙集團圈套，或者被側錄裸照個資、因此付出慘重代價。

警方表示，北部一名張姓男大學生，上週遇到自稱「小蕾」女生主動加LINE，邀視訊裸聊，結果張姓被害人不察按下不明連結，手機遭植入木馬，竊得親友聯繫資料後，歹徒就以張男裸聊打手槍畫面，威脅張男與其父親。

警方根據被害人陳述發現，張男與對方裸聊過程中打手槍，直至視訊結束後，「小蕾」傳了一張截圖片給張男，上面是張男家人的電話，歹徒要求張男立刻購買6000元遊戲點數，不從揚言就將裸聊打手槍畫面傳送張男家人，張男不願理會，想不到張男父親居然收到兒子裸聊打手槍畫面，對方還威脅張父購買6000元遊戲點數，不然將會把不雅畫面傳送給張男的朋友及學校。

父子倆嚇得趕緊依指示去超商購買6000元遊戲點數交付，結果對方持續要求購買點數下，父子倆不堪困擾才一起向警方報案；刑事局指出：中南部一名周小姐上週在交友軟體 （Lespark）上認識一名「小曦」女生，兩人互相加LINE聯繫並相約見面，惟當周小姐到場後卻不見「小曦」出現，只接到「小曦」LINE來電，說等會兒有位名為「阿豹」男經理會連絡她商談見面事宜。

但不久周小姐就接到「阿豹」來電，聲稱安全起見，要跟「小曦」見面，要先以以遊戲點數方式支付，否則要脅要找周小姐家人談，於是周小姐立刻前去購買遊戲點數GASH，分別購買價值1萬元及5,000元點數，計購買125筆，並翻拍序號及密碼給對方，遭詐新臺幣80多萬元，直到帳戶已空也連絡不上對方，才驚覺遇上詐騙。

刑事局指出，該詐騙手法以美女、帥哥照片，要求加LINE聊天；並要求視訊裸聊，詐騙集團目的在擷被害人不雅畫面，但事實上被害人所看到對方的畫面有可能使歹徒偽造，詐騙集團藉此會要求被害人購買遊戲點數、代碼繳費避免警方查緝，等到被害人不願意購買遊戲點數時，還有可能接到疑似黑道分子的恐嚇電話或聲稱將傳送翻拍不雅照給身邊對象。

民眾如遇可疑為詐騙的情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，另鼓勵民眾加入臉書「165反詐騙宣導粉絲團」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，也切勿信任陌生網友提供的網路連結以免個人電腦、手機裝備遭駭個資外洩。

 【其他新聞】

►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產　警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍　輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／新莊5車連環撞！砂石車剎不住撞一團　3人送醫
下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電
沒立刻幫結帳！板橋女飆罵店員92秒跳針吼「道歉」超扯影片曝
武則天、安史之亂也沒了！新課綱歷史大砍學者怒：到底搞什麼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新莊台65匝道事故！砂石車煞不住「5車撞一團」　3駕駛送醫

瘋狗浪奪命招魂...「爸爸，回家了」　家屬悲聲輕喚令人鼻酸

高雄女用餐稱「吃到衛生紙」噁爆　店家調監視器結果...神展開

幫妳把氣吸出…風水師「調氣按摩」伸舌頭亂舔！她哭崩向母求救

男大生裸聊遭側錄...老爸收到「尻槍照」！被逼買遊戲點數

沒立刻幫結帳…板橋女飆罵店員92秒「我客人欸」跳針氣吼：道歉！

快訊／越南移工遊金門　機場安檢行李搜出步槍子彈

深夜去吃宵夜...老翁詭異失聯！5hrs後被發現「倒在圳溝」

一句「救命」姑媽險被騙走30萬　老梗被識破！機警行員成功阻詐

「現主時」連千毅Day3！訂閱人數「驚人低」...愛心漢堡刷不下去

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

快訊／新莊台65匝道事故！砂石車煞不住「5車撞一團」　3駕駛送醫

瘋狗浪奪命招魂...「爸爸，回家了」　家屬悲聲輕喚令人鼻酸

高雄女用餐稱「吃到衛生紙」噁爆　店家調監視器結果...神展開

幫妳把氣吸出…風水師「調氣按摩」伸舌頭亂舔！她哭崩向母求救

男大生裸聊遭側錄...老爸收到「尻槍照」！被逼買遊戲點數

沒立刻幫結帳…板橋女飆罵店員92秒「我客人欸」跳針氣吼：道歉！

快訊／越南移工遊金門　機場安檢行李搜出步槍子彈

深夜去吃宵夜...老翁詭異失聯！5hrs後被發現「倒在圳溝」

一句「救命」姑媽險被騙走30萬　老梗被識破！機警行員成功阻詐

「現主時」連千毅Day3！訂閱人數「驚人低」...愛心漢堡刷不下去

新台幣收盤升值1.9分　收在29.505元

P.League+／劉義祥結束CBA教職　傳將回台接掌璞園總教練

頻換大頭照代表自戀！專家解剖「7類照片」隱藏特質…5人格一次曝

iPhone 12 連5G也有高低之分？　解謎5G毫米波的優劣

蘇貞昌交辦告民代　台南藍軍轟市府辦言論自由日太諷刺

美拍當道！打造最夢幻的野餐專區　第一次野餐就上手

鄧鴻源／關於人生的兩個「大哉問」

「盡其在我」　王金平：一切都為兩岸和平而努力

大夜班薪水卻「不到30K」！網揭低薪問題根本：幹嘛還要多花錢？

快訊／新莊台65匝道事故！砂石車煞不住「5車撞一團」　3駕駛送醫

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

社會熱門新聞

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

正妹躺椅講電話　他親一口要5.5萬

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

4高中生彎腰！警衝進宿舍帶走人

快訊／北市大安區1男「家中命危」

即／高雄男小港機場前撞小黃　2人無呼吸心跳送醫

10釣客人車遭秒殺！他驚恐直擊：根本來不及

為趕到醫院照顧癌母…他高速撞死運將乘客

高雄2死車禍影片曝！他狂飆撞計程車　小黃瞬間消失一半

綑綁女兒致死！基隆母認罪原因心酸

退休才開計程車！前高市警遭撞慘死　留80歲老母

密集香閨幽會　直擊新北消防高官不倫美魔女

北市托嬰中心保母重壓哄睡…下秒棉被悶頭！網怒炸

衛生局女員工墜樓亡！執行長妻告妨害家庭結果出爐

更多熱門

相關新聞

保時捷「芒果哥」歸化我國...專詐越南同鄉

保時捷「芒果哥」歸化我國...專詐越南同鄉

刑事局國際刑警科與越南警方合作查緝詐欺集團，該集團涉利用在台越南移工，專門假冒假檢警電話欺騙越南民眾，其中一名60歲越籍阮氏婦人，今年3月遭該集團以監管帳戶，騙走越南盾22億元（約300萬元新台幣），專案小組經鎖定人頭戶溯源追查，發現主嫌「芒果哥」人在台灣，且是歸化取得台灣國籍的越南陳姓男子，日前出動刑事局除暴特勤隊攻堅，將他逮捕。

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

富家千金迷信「水溝神」　5個月砸3700萬

靈媒掰靈異說辦法會騙富商千金3700萬

靈媒掰靈異說辦法會騙富商千金3700萬

知名作家挨詐　400萬金條+200萬現金全被扛走

知名作家挨詐　400萬金條+200萬現金全被扛走

吳宇軒／輕信網路貸款淪洗錢被告

吳宇軒／輕信網路貸款淪洗錢被告

關鍵字：

刑事局預防科裸聊 詐騙

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

怒罵小13歲嫩妻「不找工作幫還債」…網全炸了

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面