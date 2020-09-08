男大生裸聊遭側錄...老爸收到「尻槍照」！被逼買遊戲點數

▲網路裸聊詐騙盛行，刑事局提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

愛玩視訊交友的網路族群千萬要小心，近來警方發現有集團透過交友軟體，成人網站攀談互加LINE ID後，要求裸聊或聲稱可進一步發生關係或有價援交，結果卻要求彼此開視訊裸聊；警方指出，有人因此落入詐騙集團圈套，或者被側錄裸照個資、因此付出慘重代價。

警方表示，北部一名張姓男大學生，上週遇到自稱「小蕾」女生主動加LINE，邀視訊裸聊，結果張姓被害人不察按下不明連結，手機遭植入木馬，竊得親友聯繫資料後，歹徒就以張男裸聊打手槍畫面，威脅張男與其父親。

警方根據被害人陳述發現，張男與對方裸聊過程中打手槍，直至視訊結束後，「小蕾」傳了一張截圖片給張男，上面是張男家人的電話，歹徒要求張男立刻購買6000元遊戲點數，不從揚言就將裸聊打手槍畫面傳送張男家人，張男不願理會，想不到張男父親居然收到兒子裸聊打手槍畫面，對方還威脅張父購買6000元遊戲點數，不然將會把不雅畫面傳送給張男的朋友及學校。

父子倆嚇得趕緊依指示去超商購買6000元遊戲點數交付，結果對方持續要求購買點數下，父子倆不堪困擾才一起向警方報案；刑事局指出：中南部一名周小姐上週在交友軟體 （Lespark）上認識一名「小曦」女生，兩人互相加LINE聯繫並相約見面，惟當周小姐到場後卻不見「小曦」出現，只接到「小曦」LINE來電，說等會兒有位名為「阿豹」男經理會連絡她商談見面事宜。

但不久周小姐就接到「阿豹」來電，聲稱安全起見，要跟「小曦」見面，要先以以遊戲點數方式支付，否則要脅要找周小姐家人談，於是周小姐立刻前去購買遊戲點數GASH，分別購買價值1萬元及5,000元點數，計購買125筆，並翻拍序號及密碼給對方，遭詐新臺幣80多萬元，直到帳戶已空也連絡不上對方，才驚覺遇上詐騙。

刑事局指出，該詐騙手法以美女、帥哥照片，要求加LINE聊天；並要求視訊裸聊，詐騙集團目的在擷被害人不雅畫面，但事實上被害人所看到對方的畫面有可能使歹徒偽造，詐騙集團藉此會要求被害人購買遊戲點數、代碼繳費避免警方查緝，等到被害人不願意購買遊戲點數時，還有可能接到疑似黑道分子的恐嚇電話或聲稱將傳送翻拍不雅照給身邊對象。

民眾如遇可疑為詐騙的情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，另鼓勵民眾加入臉書「165反詐騙宣導粉絲團」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，也切勿信任陌生網友提供的網路連結以免個人電腦、手機裝備遭駭個資外洩。

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