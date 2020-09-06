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狂曬火辣照...「台中奶茶妹」LINE被加爆！他約見面壞壞　結局反轉

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▲。（圖／翻攝pakutaso、資料照）

▲阿義使用「台中奶茶妹」的帳號，吸引男客上門。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso、資料照）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿義」（化名）為某應召集團之成員，而他在論壇上張貼多張女性辣照、露骨文字，以此吸引男網友加入LINE好友，接著再詢問對方是否有意進行性交易，等到對方同意後，隨即與對方討論價格、地點，再由所屬集團指派小姐前往該地。對此，台中地院審理後，依法判他3月徒刑。

判決指出，阿義基於意圖使女子與他人為性交或猥褻行為，而媒介以營利之犯意，租了台中某處房屋，作為性交易工作機房，並創辦多個LINE帳號，「台中奶茶妹」、「台中香兒」等，同時到論壇上發表多張女性露骨照片、文章，吸引男客加LINE好友，接著傳送辣照給對方後，以此詢問對方是否要進行性交易。

等到男客同意後，阿義就會與對方討論性交易價格、時間、地點，由所屬的應召集團派遣小姐到約定地點，以全套每次3000到3500元、半套每次2000到2500元之價格，與不特定男客進行性交易。對此，阿義每次可以從中抽取200元傭金，合計不法所得4萬元。

對此，詭異的行徑遭到警方當場查獲，而法官認為，阿義為一己私利，媒介女子與人性交或猥褻之行為，已經敗壞社會善良風俗，但考量他犯後坦承犯行，依共同意圖使女子與他人為性交或猥褻之行為，而媒介以營利之罪，判他有期徒刑3月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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