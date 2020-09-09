「姊姊」來電借35萬...他急奔銀行匯款　得知是詐騙當場嚇暈

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子接獲假冒姊姊的借錢電話，因聲音極像所以男子不疑有他要到銀行匯款35萬元，行員驚覺有異緊急報警處理，警方到場後男子得知是詐騙，擔心35萬不見當場昏倒，所幸被警員一把攙扶住才沒有重摔倒地。

警方調查，80歲的陳姓男子，7日當天焦急的跑到銀行聲稱要匯款35萬元，但不斷講電話引起行員注意，行員緊急通知保七總隊警員陳鵬旭、陳志恩到場，緊急告知陳姓男子這是場騙局才保住男子的積蓄。

▲男子想匯款得知遭詐騙，當場在銀行內嚇暈，警方緊急通知救護人員到場。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子聽聞警方說是詐騙，擔心35萬元被騙走無法取回，焦急的在櫃檯喃喃自語「35 萬被騙走怎麼辦？他以後要怎麼生活。」最後身體不適當場昏倒在地，所幸警員在旁一把將男子扶住，才沒有讓陳男頭部受傷。

▲男子在銀行內突然暈倒，一旁警方緊急上前攙扶以免男子頭部著地受傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後等到救護人員趕抵現場，緊急將男子送往醫院，最後陳男向警方表示，因為接獲詐騙集團假冒姊姊來電，聲音又非常相似，所以才會誤會真的是姊姊打來的，也相當感謝行員與警方協助保住35萬元財物。

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