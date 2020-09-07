台越合作破詐團！保時捷「芒果哥」歸化我國...專騙越南同鄉

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉跨國詐欺案件的芒果哥及非法移工。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科與越南警方合作查緝詐欺集團，該集團涉利用在台越南移工，專門假冒假檢警電話欺騙越南民眾，其中一名60歲越籍阮氏婦人，今年3月遭該集團以監管帳戶，騙走越南盾22億元（約300萬元新台幣），專案小組經鎖定人頭戶溯源追查，發現主嫌「芒果哥」人在台灣，且是歸化取得台灣國籍的越南陳姓男子，日前出動刑事局除暴特勤隊攻堅，將他逮捕。

▲涉跨國詐欺的芒果哥，出入以接近芒果色的保時捷代步。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局國際刑警科表示，本案源頭是越南警方循線查獲該國境內6名申辦人頭帳戶的犯嫌，警方發現他們透過正版身分證、冒貼申辦者大頭照向越南國內銀行申辦帳戶並開放網銀功能，再轉售給在台灣運作的詐團首腦、綽號「Xoai哥（芒果哥）」的陳姓男子（35歲），用來行騙越南民眾並洗錢。

越南警方鎖定在台幕後操控詐集的芒果哥身分，發現芒果哥在台頗逍遙，不但坐擁保時捷轎車，且開起餐廳。越南警方進而與刑事局國際刑警科合作整合犯罪情資，刑事局再與高雄市警三民一分局共組專案小組、報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

▲刑事局出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉跨國詐欺案件的芒果哥及非法移工。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組查出，祖籍為中國廣西的越南陳姓男子年幼即來台，2004年歸化台灣籍，目前在高雄市大寮區開設越南餐廳，並在餐廳後方隔間經營KTV，且收留多名越南逃逸移工工作。

刑事局歷經長期監控後，25日到芒果哥經營餐廳、KTV發動搜索當場逮人，並查獲在店內工作的阮姓、周姓、武姓等4名越籍逃逸外勞，查扣疑似詐騙集團資金51萬餘元、點鈔機及手機等涉案證物，警方並在餐廳內起獲毒品咖啡包、K盤等毒品、吸食工具。警方另將通知市府將該餐廳列為治安顧慮場所嚴加審核。

全案訊後依涉犯詐欺、違反洗錢防治條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，法官裁定陳南以10萬元交保候傳，其餘4名非法打工的逃逸外勞則交付移民署專勤隊收容。

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