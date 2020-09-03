在8樓激戰辣妹...台南男「才剛來2發」！房門秒打開　她一看嚇傻

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▲▼房間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿宏被依法判6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間美容坊的負責人，但他卻媒介4名女子，與不特定男客進行性交易，自己則從中收取傭金。對此，台南地院審理後，依法判他6月徒刑，得易科罰金，並沒收其犯罪所得。

判決指出，阿宏是台南某間美容坊的負責人，但他卻基於意圖使女子與他人猥褻、性交行為而媒介、容留以營利之犯意，讓4名服務小姐與不特定男客，以1600元或1700元不等之價格，進行性交易，自己則從中收取500元或700元的傭金。

對此，一名男客「阿傑」於某日前往該處消費，並與其中一名服務小姐到8樓從事性交易，但在剛剛發射過2次後，警方突然持搜索票前往該處搜索，當場查獲。另外，警方也於現場搜出營業所得15000元、客人會員名冊、小姐名冊、薪資單、使用過的2個保險套、1瓶潤滑液。

對此，法官認為，阿宏媒介女子與他人為性交、猥褻行為，已經敗壞社會善良風氣，然念其犯後尚知坦承犯行，態度堪稱良好，依犯圖利容留性交及猥褻罪，判他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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