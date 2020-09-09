47年首次！澳媒記者撤離中國　外長：澳人赴中可能遭任意拘留

▲ 澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨9日專電

隨著兩名澳洲藉記者撤離中國，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）公開警告，提醒澳洲公民不要前往中國，以免在當地遭「任意拘留」。

據「澳洲金融評論報」網站8日報導，潘恩表示，目前在中國的澳洲公民正曝露在遭遇「任意拘留」（arbitrary detention）的風險之中。她向澳洲公民發出警告，現時不應該前往中國。

潘恩提醒，澳洲外交部稍早已經發出相同的警告。澳洲外交部已於7月7日更新對中國的旅遊建議指出，中國當局可能會以「危害國家安全」為理由而「任意拘留」外藉人士。

另據new.com.au於7月9日報導，隨著中國強推「港區國安法」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）警告澳洲公民「不要前往香港」（do not travel to Hong Kong）。

雖然連續有澳洲記者成為中國當局下手對象，但潘恩在接受「澳洲金融評論報」訪問時表示，澳洲不會針對在澳洲的中國記者採取報復行動。她說：「這（報復）不是澳洲的做事方式。」

澳洲與中國關係惡化，繼擁有澳洲藉的中國環球電視網（CGTN）主播成蕾（Cheng Lei）上月於北京遭當局拘留後，澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者伯特爾斯（Bill Birtles）與「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）駐上海記者史密斯（Michael Smith）收到中國警察的約談通知，2人隨即分別進入澳洲北京大使館和駐上海領事館求助。在歷經5天的外交交涉後，2人於7日逃離中國，8日返回澳洲。

「澳洲金融評論報」報導，3日清晨，身穿中國國家安全部制服人員上門，伯特爾斯和史密斯分別接獲禁止離境和約談通知，並且被要求解釋自己與成蕾的關係。2人被告知，他們雖然並非「嫌犯」，但已被列為事件「相關人士」（persons of interest）。

史密斯8日於雪梨一家旅館接受隔離檢疫時表示：「渡過了困難的5天後，回家真好。」他說：「在半夜被警察找上門，實在可怕和不必要，這也顯示目前在中國的所有外國記者正面對著多大壓力。」

伯特爾斯和史密斯在撤離前，是澳洲媒體派駐中國的最後兩名記者。自從47年前澳洲媒體首次正式派員留駐中國以來，這是第一次發生澳洲記者撤離中國事件。

前澳洲外交部長唐納（Alexander Downer）批評，中國當局對西方記者的滋擾已越來越嚴重。他說：「中國的做法，反映出其惡劣的行事方式。」

無黨籍獨立聯邦參議員派屈克（Rex Patrick）指出，如果澳洲記者不再能安全地在中國採訪，那麼「顯然澳洲已不應該再容忍中國共產黨主要宣傳媒體繼續留在這裡（澳洲）了」。

「澳洲金融評論報」指出，今年4月，澳洲倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情起源，澳洲與中國關係急轉直下。中國隨後針對澳洲大麥和葡萄課徵關稅，有澳洲肉商被中國列入禁止進口黑名單，並且警告中國學生和觀光客不要前往澳洲。

「澳洲金融評論報」報導，澳洲政府近日禁止當地廠商接受中國企業華為供應5G網路設備，亦進一步觸怒中國。