Google地圖出現台灣髒話！　紐西蘭車廠中文名變「6字國罵」





▲紐西蘭車廠英文名叫「Auto Electric City」。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐西蘭南島北端一間車廠英文名叫「Auto Electric City」，中文竟是非常有台灣味的「幹你娘爛車廠」。查看該車廠評價4.3顆星，但近日評論卻被台灣網友大量洗版，疑似是因為發生數起修車糾紛，有人發動更改中文名稱還經Google認證通過，並有苦主留言遇到的「爛事」，引來其他網友插花跟風。

車廠地點位於南島東北端布蘭亨姆奧帕瓦街（Opawa）與金羅斯街（Kinross）。查閱「幹你娘爛車廠」的歷史評價，不少當地人或其他外國遊客留下評價，均在4至5顆星之間，不過到了2018年就陸續有台灣網友在上頭留下評論，稱這是一間「黑心大爛店」，看到亞洲背包客就騙錢。

該名網友表示，請該車廠檢測車輛，拆完被強收500元紐幣檢測費並強迫維修，換了交流發電機後總共花了1000元紐幣，卻還修不好，「修完後不到一週皮帶就斷了，後來又斷了兩次，才在別的車廠檢查發現是這家店零件尺寸亂換。」他甚至氣憤地留言，「有生以來修過最爛最黑心的，一輩子記得的超爛維修經驗」





▲▼中文名稱與英文名稱完全不同。（圖／翻攝自Google Map）

另一名網友表示，他到車廠修理交流發電機，「收取高價檢測費及維修費後居然置入錯誤的皮帶輪軸！導致後來一週內皮帶磨損斷裂兩次，需拖車到其他車廠維修。」他說和店家反應後卻僅得到微薄的補償，還因此額外支出一堆費用，「在紐西蘭最糟的回憶！希望大家小心注意。」

業主則回應有提醒該網友車輛在前一家店也有修車問題，而「幹你娘爛車廠」有建議換新，但車主堅持修好就好，因為還要往南環島，才會只好聽車主的。

儘管先前其他網友的留言也多是正面評價，但數篇抱怨文與中文名稱「正名」之後，許多台灣網友紛紛朝聖並留下評價，「店內有冷氣，環境舒適，老闆人很好，牛肉麵還免費加大」、「蔥油餅很好吃」、「鄉名來朝聖」、「你們披薩竟然有鳳梨」、「這是這個世界上唯一能讓我存容的地方」、「點完餐1個小時還沒送來，跟店員反映但態度實在不佳，還一直說這裡是修車廠。」

不過也有網友認為這樣任意跟風洗頻，會造成店家困擾，「台灣小屁孩拜託不要跟風好嗎，造成別人困擾你們也爽。」