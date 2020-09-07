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餐廳誤把「烤箱清潔劑」當醋　她喝下瞬間腿軟...慘被切胃和食道

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▲▼醋,調味品,醬油,鹽,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子喝下餐廳給的醋，竟然是烤箱清潔劑。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在黃金海岸一家餐廳用餐時，由於店家不小心把清潔劑誤認為醋，害她誤食後導致嚴重傷害，過去7年來不但經歷80多次手術與120次看診，最後還切除了胃和食道，嚴重影響她原本正常的生活。

46歲女子梅里菲爾德(Amanda Merrifield)2013年在The Point餐廳用餐時，因為廚師把烤箱清潔劑裝在類似容器裡，結果被工作人員誤當成醋，交到她的手中導致誤食，她回憶，「一喝下我立刻感覺雙腿無力，劇痛直奔我的胸口，感覺自己的心臟好像要爆炸了」。

餐廳老闆傑恩斯(Paul Jeynes)則辯稱，他只有把醋遞給梅里菲爾德，但沒有幫忙把醋倒入對方盤中，而給錯的醋也是廚師所給，「廚師後來發現自己搞錯後也深受打擊，我的餐廳一向遵循食品安全標準，所買的保險也是最新的」，把整起事件歸咎為一起不幸意外。

梅里菲爾德無法認同老闆說法，因為餐廳的錯誤幾乎害她毀了一生，「我現在根本不算活著，只是存在著」，她曾於2018年提告，向餐廳索賠澳元500萬元賠償金，不過最後無人遭到起訴，且傑恩斯賣掉餐廳後便再也沒有消息，令她十分不滿，希望自己的冤屈能獲得正義。

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