她花55.5萬買聖羅蘭鱷魚皮包...「沒申請許可」慘被沒收銷毀！

▲澳洲女子花55.5萬買鱷魚包，卻因沒申請許可慘被海關銷毀。（圖／取自澳洲政府）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲一名女子日前花了2萬6313澳幣（約新台幣55.5萬元），網購一個法國聖羅蘭（Saint Laurent）的鱷魚皮包，沒想到卻因為未申請瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約 （CITES）的許可證，慘遭澳洲海關沒收銷毀。環境部長萊伊（Sussan Ley）提醒，進口者需要注意持有正確的許可證才能將貨物順利帶入澳洲。

據CNN報導，澳洲海關1月在西澳伯斯沒收了一個購自線上法國精品店的鱷魚包，該包市價超過55萬新台幣。澳洲農業、水資源暨環境部表示，雖然購買的女子有取得歐洲出口許可證，但並沒有申請臨絕種野生動植物國際貿易公約 （CITES）的許可證，因此只能沒收並銷毀包包，但不會對買主進行進一步追究。

雖然澳洲允許進口鱷魚皮製品，但受到CITES管制，好確保進口的商品與非法野生動植物貿易無關。若在澳洲犯下非法野生動植物貿易罪，最高將被處10年有期徒刑，以及22.2萬罰款。

環境部長萊伊（Sussan Ley）表示，「我們都需要注意在網路上買了什麼商品，因為限制動物產品交易對瀕危物種的未來存續至關重要。」她強調，澳洲會嚴密管理進出口貨品。