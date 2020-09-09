中國物價漲勢放緩　8月CPI年增2.4%、豬肉價增52.6%

▲大陸8月豬肉價格等物價漲勢放緩。（圖／CFP，示意圖）

記者陳政錄／綜合報導



大陸國家統計局9日公布8月份全國居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)。其中CPI年增率2.4%，符合預期，較前值2.7%放緩0.3個百分點，豬肉價格方面，也較7月份85.71%的年增率，放緩至52.6%。

統計局城市司高級統計師董莉娟表示，8月份，各地積極貫徹黨中央決策，統籌疫情防控和經濟社會發展工作成效顯著，市場供需總體平衡，以致CPI月增率、年增率均有回落，惟部分商品服務價格上漲較多。

▲新冠肺炎疫情影響生產萎縮、物價上漲 。圖／CFP）

數據顯示，大陸8月食品價格較上月上漲1.4%，漲幅較上月放緩1.4個百分點，影響CPI上漲約0.31個百分點。其中，豬肉供給有所改善，但需求持續增加，價格仍較上月上漲1.2%，年增率52.6%。

PPI方面，與去年同期相比年減2%，預期值為-1.9%，前值-2.4%；月增率0.3%，前值增長0.4%，另大陸1至8月份PPI年減2%。

統計局解讀，8月份，工業生產持續轉好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上漲趨勢，帶動國內工業品價格繼續回升。

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