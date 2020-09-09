昔日敵人波頓曝川普未赴墓園原因：總統沒說美軍陣亡將士是「魯蛇」

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）與川普撕破臉，此次卻出面為川普澄清。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國媒體近日報導，總統川普因瞧不起美國陣亡將士，在訪問法國時取消前往美軍墓園行程。曾出書批判川普的前白宮國家安全顧問波頓今天說，這絕非事實，取消行程是天候因素。

大西洋月刊（The Atlantic）3日披露，川普2018年訪問法國時，取消造訪巴黎附近葬有許多第一次世界大戰陣亡美軍的艾納-馬恩美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery），還說「那裡葬的全是魯蛇（losers）」。

波頓（John Bolton）今天在福斯新聞台（Fox News）節目「故事」（The Story）受訪時表示，川普當時之所以取消訪問墓園行程，是因為天氣因素，而非出於對陣亡美軍的鄙視。

事發時和川普同處一室的波頓說：「我不知道誰告訴作者那些內容，但這並非事實。…（當時）主要問題是，天氣情況適不適合總統前往墓園。」

波頓進一步指出，當時的白宮幕僚長凱利（John Kelly）提出後勤方面的理由，說明川普為何無法實現這趟行程，「總統也認同建議，而未前往（墓園）」。他重申這趟行程取消「很單純就是因為天氣」。

不過，有2名川普政府前高級官員告訴福斯新聞台，即使川普並未瞧不起艾納-馬恩美國公墓的陣亡美軍，他確曾說過鄙視美國退伍軍人的話。其中一人透露，川普曾用「蠢蛋」（sucker）稱呼越戰退伍軍人。波頓對此表示，他無法說川普不會這麼做。

波頓告訴節目主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）：「我無法說他從未說過那些話。總統習慣貶低他人，搞到最後他幾乎汙辱所有和他接觸但不姓川普的人。」