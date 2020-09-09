美軍機疑「偽裝成馬來西亞飛機」進南海　陸智庫：本月第二次　　

▲南海戰略態勢感知發文。（圖／翻攝自微博／南海戰略態勢感知）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國智庫「南海戰略態勢感知」（SCSPI）計劃平臺9月8日發佈的消息，當日一架電碼為AE01CE的美國空軍RC-135W電子偵察機從嘉手納空軍基地起飛前往南海執行任務，但後來在RC-135W偵察機的同一航線上出現了一架電碼為750548的「馬來西亞飛機」，該機進入南海，並在海南島和西沙群島之間開展密集的飛行活動。

「南海戰略態勢感知」表示，該飛機距離海南領海基線僅約50海裡，推測是美軍的RC-135W掛虛假電碼對中國進行偵察。

▲美軍機疑偽裝成馬來西亞飛機進入南海。（圖／翻攝自微博／南海戰略態勢感知，下同）

「南海戰略態勢感知」稱，美軍機偽裝成別國飛機的行為十分危險，很可能會引發誤判、甚至造成海空意外相遇事件。據悉，這已經是本月美軍偵察機第二次疑似採用虛假電碼在南海開展活動。

此前，「南海戰略態勢感知」計劃平臺9月3日公佈，當天上午8時左右，1架電碼為07675C的飛機經由巴士海峽空域進入南海，後信號消失。下午15時，信號短暫出現後再次消失，繼而幾乎同一位置出現了電碼為AE01CE的美空軍RC-135W電子偵察機。

「南海戰略態勢感知」推測，上午的07675C就是RC-135W採用的虛假電碼，在回程時「現形」。

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