北京客戶棄單！捷克議長訪台衝擊鋼琴商700萬訂單　富豪全包捐學校

▲佩卓夫鋼琴總裁表示，北京某客戶以捷克參議院議長訪台為由取消訂單。（圖／翻攝自Facebook@petrofpianos）

記者張靖榕／綜合外電報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團高調訪台行，令中國外長王毅撂下讓他「付出沉重代價」的激烈外交措辭，此行甚至還使捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）的530萬捷克克朗（約新台幣700萬元）鋼琴訂單，被北京客戶取消。不過捷克富豪科馬雷克（KarelKomárek）很快出金救援，買下這批鋼琴後立刻轉捐給國內學校，澤惠國家學子。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralová Petrofová）4日表示，中國北京一位客戶以韋德齊訪台影響中捷關係為由，臨時取消高達700萬元新台幣價值的鋼琴訂單。她說該客戶透露中國政府正在計劃對捷克及其製造產品實施禁運，因此實在無力負擔罰金，只好被迫取消訂單，而已經準備運送交貨的一批鋼琴只能暫時懸置。





▲佩卓夫（Petrof）鋼琴國際有名。（圖／翻攝自臉書「Petrof Pianos」）

豈料不到一周，得知這件事情的富商、科馬雷克基金會創辦人科馬雷克，竟慷慨出手解決這個難題。《富比士》捷克分部聯繫上科馬雷克和佩卓夫瓦，雙方皆證實此事為真。

科馬雷克表示當他和妻子得知後，都同意基金會買下這批鋼琴後，立刻捐贈給捷克當地的學校，「希望這11架鋼琴能成為捷克自豪與凝聚力的象徵」。佩卓夫瓦則說，她相當讚賞這一慷慨善舉，很高興字家的鋼琴能夠進入捷克學校，而科馬雷克地速度與決心令她欽佩。