中印準備開戰？　陸專家曝「要有開槍的準備」：不縱容、不克制

▲中印邊境局勢升溫。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中印邊境衝突再升級，解放軍8日指控印軍非法越線，甚至一度對中國邊防部隊巡邏人員「鳴槍」示警，但說法隨即遭印方國防部駁斥。對此，上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺指出，「印度敢開第一槍，我們就不需要受到規則的束縛」，所以解放軍必須要有開槍的決心和準備。

據《觀察者網》報導，林民旺表示，印度近期頻繁越線挑釁，深層的原因在於中印邊界沒有劃定，中國周邊的鄰國現在只有印度和不丹的邊界與中國沒有完全劃定。

林民旺指出，中印邊境對峙基本上每年都有，8月底印度想通過擴大分歧的方式為其談判加碼，所以至今可看到印度又發起一輪越線挑釁，一定意義上是印度想搶占更多的無人山頭，獲得更大的戰略優勢和談判優勢，再要求中方從原來的一些對峙地點撤出，「這就是印度近期頻繁越線挑釁中國領土主權的原因」。

「印度鳴槍的舉動實際上是對中印邊境管控機制的嚴重破壞，也是嚴重的挑釁行為。」林民旺分析，自6月15日加勒萬河谷事件過後，包括莫迪和印度國防部長都說印度要開槍，要放棄遵守當下規則，他認為「這對未來的中印邊境會產生非常大的影響。」

林民旺續指，印度企圖透過大兵壓境形成絕對優勢，盼望能讓中國按照自己的意願解決邊境問題，「至少今年，中國也不會輕易地讓步。所以短期內，中印邊境穩定下來的可能性較小。而且印度是完全有可能在邊界上進一步挑釁中國，因為印度目前在邊境擁有很大的戰術優勢。」

林民旺點出解放軍兩點的應對方式，首先要對等，「印度敢開槍，我們也必須要有開槍的決心和準備。印度敢開第一槍，我們就不需要受到規則的束縛。」

第二，現在印度已經對中國採取了一系列報復措施，已經破壞了中印關係大局。在中美戰略競爭加劇的情況下，印度已經成為美國對華的「馬前卒」。林民旺認為從這個意義上說，中國還是要對印度採取各種對等的反制，不能縱容，不要過度克制。

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