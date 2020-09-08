讓台南成為宜居進步城市　郭信良議長建議市府推動通用設計標章

▲台南市郭信良議長認同通用設計標章，呼籲市府從公共空間做起，進而推廣讓台南所有的建築物都取得通用設計標章。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

自由空間教育基金會董事長唐峰正及副執行長呂建儒，8日下午到台南市議會拜會郭信良議長，唐董事長站在關心台南民眾居住環境品質的出發點，希望郭議長協助推動建築物取得通用設計標章。

郭信良議長認同通用設計標章，可讓建築物設計更合理、更為安全的理念，呼籲市府從公共空間做起，進而推廣讓台南所有的建築物都取得通用設計標章。

郭信良議長表示，通用設計標章對於建築物的動線、公共設施、及室內／外之可及通則等都有規範，例如規定在大門入口處採用防滑地坪、浴廁室內動線皆應平順可通達等，得到通用設計標章認證的建築物可讓民眾住得更安心。郭信良議長強調，台南市已經提早邁入高齡化社會，取得通用設計標章的建築物對長輩們更為友善，很值得政府大力推動。

由於取得通用設計標章的認證，並不會增加建築成本，加上對民眾住的安全有所保障，郭信良議長希望市政府帶頭做起，明年預計要動工的社會住宅就可以導入通用設計的觀點。另外，郭信良議長也期待市府能進一步地把通用設計標章推廣出去，真正打造台南成為宜居城市。

唐峰正董事長指出，自由空間教育基金會致力於推廣建築空間的通用化設計，讓所有符合規範的建築空間都能夠達到行無礙的自由，並且做到全齡通用。目前新北市的總圖書館及上萬戶的住宅都已取得通用設計標章，希望台南的地方建案、辦公空間、展演廳及各式公共空間等也能導入更多的通用設計及認證服務。

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