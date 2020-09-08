文旦豐收中秋應景　農委會主委陳吉仲南下助行銷

▲農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國等人前往斗六嘉東合作社場辦理文旦外銷封櫃，目前持續出口，今年預計可突破5000噸。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今(8)日節氣白露，文旦進入採收季節已多日，中秋佳節最應景即是文旦送禮，今年受新冠狀肺炎疫情影響，旅外鄉親無法與家人團聚，行政院農業委員會辦理文旦行銷記者會，透過拓展外銷、國內企業訂購、超商與量販店擴大行銷及文旦多元加工產品等方式，將臺灣文旦送達世界各地，消費者在中秋佳節亦能享用。

農委會說明，臺灣文旦種植面積約4000公頃，全國產區依地理位置可劃分為三大區，中南部「麻豆文旦」發源地，果實口感綿密易回甘；東部好山好水好清甜，品質優良汁多味美；北部丘陵排水好，文旦外型肥短豐滿，肉質爽口帶清香。

農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國等人前往斗六嘉東合作社場辦理文旦外銷封櫃，此外包括家樂福、楓康、板信商銀等企業現場認購上萬箱斗六文旦。近年文旦逐年成長，至2019年外銷量達4,912公噸，今日策劃外銷業者同根有限公司行銷加拿大，並舉辦外銷封櫃儀式，截至9月7日已外銷1,939公噸，目前持續出口，預計可突破5000噸。

農委會表示，今年氣候平順，適合文旦生長，文旦富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，飯後來顆甜美的文旦不但均衡營養，更有去油解膩的功效，且文旦賞味期長，可儲放1-2個月，消費者隨時都可以享受其清香甘甜的滋味。挑選文旦時，以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。

▲行政院農業委員會今(8)日辦理文旦行銷記者會，透過拓展外銷、國內企業訂購、超商與量販店擴大行銷及文旦多元加工產品等方式，將臺灣文旦送達世界各地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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