剩3天！　雲林縣機車汰舊換新加碼補助　9月10日截止收件

▲雲林縣環保局指出，目前已收到換購七期燃油機車申請案件高達7千多輛，致今年度「加碼補助」部分經費已全數使用完畢，機車汰舊換新加碼補助至9月10日截止收件。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府「109年雲林縣機車汰舊換新補助計畫」，因原編列及追加之補助預算已全部用完，雲林縣環保局公告最後收件日為2020年9月10日下午5時，提醒民眾與代辦業者務必於規定時間內完成申請案送件，逾時不再受理。



環保局局長鄭育麟表示，今年度因各車廠七期燃油機車提前投入市場，加上除環保署汰舊換新補助金額5千元外，本縣另外加碼7千元，共計可申請1萬2000元補助，目前已收到換購七期燃油機車申請案件高達7千5百輛，致今年度補助金額6150萬元仍不足以支應申請速度，目前經費已全數使用完畢。

雲林縣環保局說明，至2020年8月底止，雲林縣1-4期老舊機車剩餘13萬4808輛，今年共計淘汰1萬7376輛，另外，根據歷年空氣品質變化趨勢統計，雲林縣2019年空氣品質指標良好及普通日數占83%，相較2015年70%，增加13%，2020年到7月更改善至88%，2019年各污染物濃度相較2015年亦下降16%~25%不等。

雲林縣環保局提醒民眾，目前公告停止補助的是縣府自行加碼補助的項目，環保署換購七期燃油機車或電動二輪車3000~5000元不等的補助，則不受影響持續收件，呼籲還持有2007年6月底前出廠的老舊機車車主，汰舊換新就趁現在，不要再錯過補助機會。民眾若還有其他問題，可於上班時間撥打專線電話05-5526398、05-5375216，將有專人提供諮詢服務。

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