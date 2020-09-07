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雲林「拾影山城」徵片！尋找下一位李安...斗內10萬元

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▲雲林縣古坑鄉入選2020台灣經典山城小鎮，為打造「生活態度」的觀光品牌，舉辦「拾影山城」影片徵選活動，特邀時尚設計師Daniel Wong（中）與旅遊主持藝人段慧琳（左）站台共同宣傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣古坑鄉入選2020台灣經典山城小鎮，為打造「生活態度」的觀光品牌，舉辦「拾影山城」影片徵選活動，特邀時尚設計師Daniel Wong（中）與旅遊主持藝人段慧琳（左）站台共同宣傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉入選2020台灣經典山城小鎮之一，為打造「生活態度」的觀光品牌、宣傳2020台灣國際咖啡節，舉辦「拾影山城」影片徵選活動，特邀時尚設計師Daniel Wong與旅遊主持藝人段慧琳站台共同宣傳，邀請民眾以雲林古坑作為山城小鎮的構想出發，構思出具有話題性、創意性的古坑故事，影片徵選最高獎金10萬元。

古坑鄉擁有獨特的地質、瀑布、溪谷、山林、茶園等地理景觀資源，透過山區休閒步道的連結富含多樣大自然景點。目前縣府完成山區步道調查總計49條，總長度約68公里，橫跨中低海拔高度之間，並盤點其中比較優質的20條步道包括荷苞山、樟湖桂林、草嶺石壁及華山華南系統步道等，希望藉由此次影片徵選活動，吸引更多熱愛用影像說故事的人,發掘出古坑更多不同角落的故事。

「拾影山城」由知名華裔設計師DanielWong為活動主視覺操刀，並設計聯名背包、環保袋以及古坑咖啡掛耳包等周邊文創，提供報名民眾抽獎。並於台北DanielWong直營店聯名限量販售古坑咖啡掛耳包，販售所得將全數捐給雲林偏鄉學童。設計師DanielWong表示，在愛丁堡小鎮長大，本身非常喜歡戶外及大自然及小鎮故事，很榮幸參與活動，來創造新生活態度，並幫助古坑山城小鎮曝光。

旅遊主持人段慧琳則表示，除了主持節目外景本身非常喜歡戶外旅遊活動，對於古坑並不陌生，最難忘的是曾經騎自行車長征兩日浪漫台三線的旅程，途中讓最難忘的就是騎乘在古坑的綠色隧道當中，兩側的綠蔭與稻田風景以及古坑鄉親所散發出來的濃濃人情味，都讓她印象非常深刻。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣有經網路票選肯定的4條必訪步道，包括包括「雲嘉大尖山、二尖山步道」、「萬年峽谷步道」、「挑筍古道」及「龍過脈森林步道」，其中「雲嘉大尖山、二尖山步道」更是雲林縣必訪步道的第一名，大部份都座落在雲林縣古坑鄉。

文化觀光處說明，「拾影山城」影片徵選活動自9/10至10/30日截止，最高獎金10萬元整，民眾可於雲林縣政府文化觀光處及「慢遊雲林」臉書粉絲專頁參與粉絲互動活動，或者參加「網路人氣王票選活動」參與投票選出最高人氣王作品，參加票選及活動投稿者就有機會獲得設計師Daniel Wong限量旅行背包、環保袋以及聯名古坑咖啡掛耳包。

「拾影山城」影片徵選比賽，不分年齡、國籍，也不需要繳交報名費，參賽作品相關規定及報名可至http://www.gukengstoryteller.com.tw網址，歡迎民眾踴躍到「慢遊雲林」臉書粉絲專業參加活動 ; 中獎名單會公佈至臉書粉絲專業。詳細活動訊息請均可至「慢遊雲林」查詢。

▲雲林縣古坑鄉入選2020台灣經典山城小鎮，為打造「生活態度」的觀光品牌，舉辦「拾影山城」影片徵選活動，特邀時尚設計師Daniel Wong（中）與旅遊主持藝人段慧琳（左）站台共同宣傳。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「拾影山城」影片徵選活動自9/10至10/30日截止，最高獎金10萬元，民眾可於「慢遊雲林」臉書粉絲專頁參與粉絲互動活動，或者參加「網路人氣王票選活動」參與投票。（圖／記者蔡佩旻攝）


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