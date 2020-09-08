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台灣文旦「日本中小學生」吃得到！農委會喊外銷要破5000公噸

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▲▼農委會文旦行銷出口加拿大封櫃。（圖／農委會提供）

▲農委會喊出文旦外銷要破5000公噸。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

文旦採收季節到來，農委會近來陸續舉辦各種大小活動推廣，今（8日）更是南下辦理文旦行銷記者會表示，外銷截至目前已有1939公噸，喊出今年要突破5000公噸信心。

農委會說明，台灣文旦種植面積約4000公頃，全國產區依地理位置可劃分為三大區，中南部「麻豆文旦」發源地，果實口感綿密易回甘；東部好山好水好清甜，品質優良汁多味美；北部丘陵排水好，文旦外型肥短豐滿，肉質爽口帶清香。各產區口感皆具特色。

請繼續往下閱讀...

農委會接著指出，近年文旦外銷量從104年2126公噸，逐年成長至108年外銷量4912公噸，今年進一步規劃，在9月中旬將文旦推展到日本中小學營養午餐及超市，今天策劃外銷業者同根有限公司行銷加拿大，並舉辦外銷封櫃儀式，截至9月7日已外銷1939公噸，預期今年可突破5000公噸。

▲▼農委會文旦行銷出口加拿大封櫃。（圖／農委會提供）

▲文旦出口加拿大封櫃。（圖／農委會提供）

農委會表示，今年氣候平順，適合文旦生長，生產優質安全及衛生果實，企業界踴躍採購如板信商業銀行、華岡集團已下單採購文旦達3200箱（約15.6公噸），另通路商家福股份有限公司及台灣楓康超市股份有限公司更配合超商量販店擴大行銷加碼採購6000箱（約18公噸），永大食品生技股份有限公司撥製果肉調汁及開發多元加工產品。

農委會強調，文旦富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，飯後來顆甜美的文旦不但均衡營養，更有去油解膩的功效，且文旦賞味期長，可儲放1-2個月，消費者隨時都可以享受其清香甘甜的滋味。挑選文旦以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。

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