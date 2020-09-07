農委會正式公告「瘦肉精國內禁販賣」　違法使用最高罰250萬

▲農委會重申國內不予核准申請於動物使用乙型受體素，立場從未改變。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（7日）正式公告「乙型受體素」（瘦肉精）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺則不在規範之列。



農委會說明，為配合衛福部訂定進口豬製食品中萊克多巴胺安全容許量，修正101年9月7日農防字第1011473960公告。並重申國內不予核准申請於動物使用乙型受體素，此立場從未改變。

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▲農委會強調，與衛福部每年均成立計畫執行畜禽產品藥物殘留監測。（圖／記者李毓康攝）



農委會表示，今年8月28日預告修正草案文字內容在預告期間引起大眾誤解，為避免造成困擾及確保台灣養豬產業競爭力，於今日公告將預告內容修正為「乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列」。



農委會強調，與衛福部每年均成立計畫執行畜禽產品藥物殘留監測，避免違規殘留情事發生，以維護消費者食的安全。查獲違法使用乙型受體素者，依據「動物用藥品管理法」第40-1條規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰且主管機關應公布違規業者之名稱、地址、負責人姓名及違規情節，若1年內再犯者，處新台幣50萬元以上250萬元以下罰鍰。