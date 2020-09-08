▲ 新北文旦柚禮盒幸福上市，體驗柚花保濕噴霧純粹香味。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與八里區農會為推廣2020年新北文旦柚，於8日辦理新北文旦柚上市記者會，以「新北幸福柚 平安有保佑」為推廣主軸，首次將巨大柚子塔帶進市府，象徵平安保佑的好彩頭，並發布「新北幸福柚禮盒」及柚花保濕噴霧等系列產品，其中柚花保濕噴霧是利用低溫真空技術萃取新鮮的柚花花瓣水份，能保留住柚花最純粹的香味，歡迎大家來體驗。

農業局表示，9月7日至18日期間，在市府一樓辦理新北文旦柚特展，現場早上9點至晚上6點提供文旦柚預購服務，約5個工作天後民眾就會收到本市最優質的文旦柚，同時只要預購滿20斤即可免費送達指定地址，預購滿100斤即加贈「新北心型幸福柚」，限量100顆。

▲ 新北市文旦柚種植面積約445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區。

農業局說，配合2020年度推廣主軸，提供保柚卡給民眾，讓大家一起寫下心願，掛在保佑牆上，分享給親朋好友。另外9月19、20日兩天歡迎來到八里左岸永續環境教育中心的左岸公園，現場集結新北市文旦柚評鑑比賽獲獎得主，歡迎大家一起來柚鄉，尋柚香，來新北八里尋找專屬你的幸福柚香，享受悠閒的假日時光。

侯友宜表示，新北市文旦柚種植面積約445公頃，產區主要集中於八里、淡水等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成。今年因天氣穩定，無颱風影響，預估文旦柚產量與往年持平，約有7800公噸左右，產值約5.3億元。

▲ 新北幸福文旦柚禮盒上市。

侯友宜說，新北市因地利優勢，且今年白露至中秋約1個月，文旦柚成熟度夠，品質以及甜度高於以往，加上本市果農優秀的管理技術，今年新北市所產的文旦柚品質特別好。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區擁有好的日照、土質、海風的環境優勢，出產的文旦柚不僅口感香甜、果肉Q彈，加上恰到好處的酸甜比。新北市文旦柚相較其他產區，果形較短胖、呈紡錘型、底部微凹，今年文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，因此今年文旦柚品質更勝往年。

▲ 柚花保濕噴霧是利用低溫真空技術萃取新鮮的柚花花瓣水份，能保留住柚花最純粹的香味。

農業局表示，9月19日、20日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦「新北幸福柚 平安有保佑」新北市文旦柚展售會，現場除了有最優質的文旦柚外，還有文旦柚相關趣味活動以及DIY體驗，好吃又好玩，歡迎大家共襄盛舉，快來將新北市最優質、最安心、最美味的文旦柚帶回家。

另外，配合農委會推出「柚香券」，只要來八里區農會等農會超市通路購買600元以上的柚子，即可享有250元柚香券優惠，同時無法出門的民眾也別擔心，也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買。詳細活動資訊可至八里區農會臉書查詢，購買文旦柚產品資訊請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購：https://www.gotobali.com.tw/。

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